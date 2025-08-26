影／庇護島被撞爛卻無報案紀錄...議員諷農曆7月鬼故事？北市府曝原因

北市文山區興隆路、木柵路口7月時新增庇護島，議員接獲陳情由於量體設計不佳，短短兩個月庇護島幾乎要被撞爛，調閱資料卻無任何報案紀錄，且才宣布開記者會，市府昨晚就悄悄拆除，詭異行徑讓他直呼「農曆7月到了」。市府表示，勘查後認為影響用路人安全，緊急調派工程隊處理，後續也會排查所有庇護島安全。

據了解，興隆路、木柵路口的庇護島是在7月底時完工，但由於設計量體不大，導致用路人時常會注意，左轉、迴轉車夜晚若未注意，恐會不小心擦撞，雖然至今未有報案紀錄，但資深員警直言，從車輛轉彎軌跡來看，大多數可能都是已擦撞底盤為主，駕駛不太會注意，就算發現也會擔心節外生枝，不會報案。

議員楊植斗指出，昨天接到陳情前往實地探勘發現，庇護島幾乎要被撞爛，近兩個月卻無任何車禍通報紀錄，讓他直呼，「難道真的7月到了」，質疑這塊庇護島四個角都被撞得稀爛了，怎還都沒有通報紀錄，更讓人匪夷所思就當今天要帶記者來會勘，市府連夜就把他拆掉，「就像幽靈一樣，偷偷地設立丶偷偷地被撞丶偷偷地拆除。」

楊植斗說，雖然還是要誇獎市府的高效率，但市府不要船過水無痕，應全面檢查庇護島，有些沒被通報車禍的交通設計，並面對民眾反應的任何案件，都應保持這樣的高效率處理方式。

交工處副總工程司謝霖霆說，昨天接獲議員反應後，就先派員到現場勘查，經評估用路人軌跡及庇護島狀況，認定有影響用路人安全，與新工處緊急協商後，昨夜派遣工程隊拆除；文山一分局交通組長蔡再璧也說，昨日舉行會議後，也立即於庇護島前後擺設交通錐並請義交於尖峰時段協助疏導，提醒民眾有發生事故或擦撞庇護島，可至警察機關報案，已利市府掌握各地路況。 北市文山區興隆路、木柵路口7月時新增庇護島，議員接獲陳情由於量體設計不佳，短短兩個月庇護島幾乎要被撞爛，市府昨夜緊急拆除。圖／議員楊植斗辦公室提供 北市文山區興隆路、木柵路口7月時新增庇護島，議員接獲陳情由於量體設計不佳，短短兩個月庇護島幾乎要被撞爛，市府昨夜緊急拆除。圖／議員楊植斗辦公室提供

商品推薦