快訊

新片1天破百萬觀看！Cheap解析大罷免敗因 酸罷團：繼續怪選民太笨

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

聽新聞
0:00 / 0:00

歡度今天國際狗狗日 新北河濱7座寵物公園供毛孩縱情奔跑

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
高灘處近年持續優化寵物公園設施 全面增設寵物洗腳池。圖／新北市高灘處提供
高灘處近年持續優化寵物公園設施 全面增設寵物洗腳池。圖／新北市高灘處提供

每年8月26日是「國際狗狗日」（International Dog Day），提醒人們重視狗狗在生活中的重要角色。新北市高灘處邀請市民帶著毛孩走出戶外，到離家最近的寵物公園放電奔跑，一起享受專屬於毛寶貝的節日。

新北市自民國98年起陸續在河濱公園打造寵物公園，包括新店親情、二重蘆堤、永和綠寶石、板橋華江、三重龍門、板橋浮洲及新莊西盛等 7 座寵物公園。園區設有狗便袋與狗便箱，並以安全圍籬區隔大小型犬活動空間，讓毛孩能安心放風，也避免干擾其他休憩民眾。

高灘處長黃裕斌表示，園區內設有簡易訓練設施，能讓毛孩挑戰跳躍、穿梭等運動，增進體能並促進健康。近年市府也持續優化環境，112年全面增設洗腳池，並更新浮洲、綠寶石及新店等寵物公園的老舊圍籬，打造更舒適安全的活動空間。

黃裕斌提醒，國際狗狗日適逢夏季高溫，飼主帶狗狗外出時須注意補充水分、避免中暑，並建議傍晚涼爽時段外出散步，在河畔微風中享受親子與寵物互動的悠閒時光。他也強調，寵物公園周邊設有籃球場、網球場、自行車道與停車場等設施，民眾可一併安排休閒活動，「不只毛孩放電，家人也能共享天倫」。

高灘處邀請市民8月26日攜帶毛寶貝一同走進新北河濱公園，共度專屬的「國際狗狗日」。同時也提醒，寵物雖可在園區自由活動，但在河濱公園其他區域仍需依規定繫上牽繩或配戴適當防護，並隨手清理狗便，齊心維護公共衛生與安全。

8 月 26 日「國際狗狗日」提醒人們重視狗狗在生活中的重要角色。圖／新北市高灘處提供
8 月 26 日「國際狗狗日」提醒人們重視狗狗在生活中的重要角色。圖／新北市高灘處提供
新北河濱寵物公園擁有廣大空間 可讓毛孩盡情奔跑。圖／新北市高灘處提供
新北河濱寵物公園擁有廣大空間 可讓毛孩盡情奔跑。圖／新北市高灘處提供
新北河濱寵物公園內設有簡易訓練設施 可讓毛孩鍛鍊體能。圖／新北市高灘處提供
新北河濱寵物公園內設有簡易訓練設施 可讓毛孩鍛鍊體能。圖／新北市高灘處提供
新北河濱寵物公園空間寬廣 讓毛寶貝在舒適安全的環境中盡情奔跑。圖／新北市高灘處提供
新北河濱寵物公園空間寬廣 讓毛寶貝在舒適安全的環境中盡情奔跑。圖／新北市高灘處提供

寵物 狗狗

延伸閱讀

李四川臉書曝北市巡檢新夥伴 網讚敲碗也要引進新北

新北首座歲時祭儀廣場今動工 侯友宜加碼宣布調高原民領導人工作費

新北抽驗97件中元節應景食品 1件水果農藥殘留超標

雲林「類文化中心」麥寮社教園區 開館以來人氣增4倍

相關新聞

饒河夜市出現垃圾山...遊客驚拍照 自治會致歉說明「這原因」

台北市松山區饒河街夜市，是著名國際觀光夜市，輝達執行長黃仁勳也十分愛逛，不料，24日卻有民眾發現成堆垃圾沒丟，成了名符其...

影／庇護島被撞爛卻無報案紀錄...議員諷農曆7月鬼故事？北市府曝原因

北市文山區興隆路、木柵路口7月時新增庇護島，議員接獲陳情由於量體設計不佳，短短兩個月庇護島幾乎要被撞爛，調閱資料卻無任何...

新校舍使照差臨門一腳 議員憂林口南勢國中師生「上課帶工程帽」

新北市府與中央耗資17億新建南勢國中，讓林口區國中生就近入學，今年8月已招收330位7年級生。市議員陳明義質疑，新校舍還...

歡度今天國際狗狗日 新北河濱7座寵物公園供毛孩縱情奔跑

每年8月26日是「國際狗狗日」（International Dog Day），提醒人們重視狗狗在生活中的重要角色。新北市...

串聯淡水9處近400年古蹟 遊覽知名台劇、電影經典場景

為提升淡水文化觀光量能，新北市立淡水古蹟博物館推出結合影視元素的「古蹟文化廊帶」主題導覽活動，串聯9處跨越近400年的淡...

李四川臉書曝北市巡檢新夥伴 網讚敲碗也要引進新北

北市副市長李四川今天在臉書貼文，介紹台北市的巡檢新夥伴「智能機器狗」，並拍影片親自帶著它到人行道巡視，展現北市府在人行環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。