歡度今天國際狗狗日 新北河濱7座寵物公園供毛孩縱情奔跑

每年8月26日是「國際狗狗日」（International Dog Day），提醒人們重視狗狗在生活中的重要角色。新北市高灘處邀請市民帶著毛孩走出戶外，到離家最近的寵物公園放電奔跑，一起享受專屬於毛寶貝的節日。

新北市自民國98年起陸續在河濱公園打造寵物公園，包括新店親情、二重蘆堤、永和綠寶石、板橋華江、三重龍門、板橋浮洲及新莊西盛等 7 座寵物公園。園區設有狗便袋與狗便箱，並以安全圍籬區隔大小型犬活動空間，讓毛孩能安心放風，也避免干擾其他休憩民眾。

高灘處長黃裕斌表示，園區內設有簡易訓練設施，能讓毛孩挑戰跳躍、穿梭等運動，增進體能並促進健康。近年市府也持續優化環境，112年全面增設洗腳池，並更新浮洲、綠寶石及新店等寵物公園的老舊圍籬，打造更舒適安全的活動空間。

黃裕斌提醒，國際狗狗日適逢夏季高溫，飼主帶狗狗外出時須注意補充水分、避免中暑，並建議傍晚涼爽時段外出散步，在河畔微風中享受親子與寵物互動的悠閒時光。他也強調，寵物公園周邊設有籃球場、網球場、自行車道與停車場等設施，民眾可一併安排休閒活動，「不只毛孩放電，家人也能共享天倫」。

高灘處邀請市民8月26日攜帶毛寶貝一同走進新北河濱公園，共度專屬的「國際狗狗日」。同時也提醒，寵物雖可在園區自由活動，但在河濱公園其他區域仍需依規定繫上牽繩或配戴適當防護，並隨手清理狗便，齊心維護公共衛生與安全。 8 月 26 日「國際狗狗日」提醒人們重視狗狗在生活中的重要角色。圖／新北市高灘處提供 新北河濱寵物公園擁有廣大空間 可讓毛孩盡情奔跑。圖／新北市高灘處提供 新北河濱寵物公園內設有簡易訓練設施 可讓毛孩鍛鍊體能。圖／新北市高灘處提供 新北河濱寵物公園空間寬廣 讓毛寶貝在舒適安全的環境中盡情奔跑。圖／新北市高灘處提供

商品推薦