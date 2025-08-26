快訊

串聯淡水9處近400年古蹟 遊覽知名台劇、電影經典場景

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
淡水古蹟博物館「古蹟文化廊帶」主題導覽活動，安排行經淡江高級中學。記者劉懿萱／攝影
淡水古蹟博物館「古蹟文化廊帶」主題導覽活動，安排行經淡江高級中學。記者劉懿萱／攝影

為提升淡水文化觀光量能，新北市立淡水古蹟博物館推出結合影視元素的「古蹟文化廊帶」主題導覽活動，串聯9處跨越近400年的淡水古蹟建築，包含不能說的·秘密、茶金、斯卡羅、國際橋牌社、搜查瑠公圳等經典場景，每周六、日出團，且5人以上即可成團，並特別開放加購租借高中制服。

淡水古蹟博物館以台灣世界遺產潛力點「淡水紅毛城及其周遭歷史建築群」為主軸，推出「古蹟文化廊帶」主題導覽，行經淡水紅毛城、理學堂大書院、牧師樓、姑娘樓、八角塔、體育館、橄欖球場、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及淡水街長多田榮吉故居。

其中不能說的·秘密電影主要取景地為淡江高中、真理大學，如主角上課常見的八角塔，設計融合中式寶塔、西式建築及三合院的建築風格，極具特色。神秘琴房的故事設定也讓牧師樓聲名大噪，紅磚迴廊式的洋樓成為韓國遊客必追的場景之一。紅毛城、小白宮、多田榮吉故居也是茶金、斯卡羅、國際橋牌社、搜查瑠公圳等影劇的熱門取景地。

古蹟文化廊帶主題導覽活動每周六、日出團，因廊帶多處位於校園內，採團進團出方式辦理，分為早上10時至中午12時、下午3時至5時，共四場次，每周四中午12時開放報名，每場次20名，周周開團，5人以上成團，另外還特別開放加購租借高中制服，每人每套100元，額滿為止，歡迎有興趣的人把握機會參加，詳細報名資訊請上淡水古蹟博物館官方網站查詢。

淡古館長蔡美治說，配合淡江大橋即將開通，同時為了提升淡水的文化觀光量能，今年起開始積極「打開」淡水古蹟，如淡江高級中學體育館、橄欖球場，是真理大學理學堂大書院、姑娘樓、牧師樓等知名景點，近日則與學校聯合辦理「古蹟文化廊帶」主題導覽活動，滿足國內外旅客朝聖知名影劇拍攝場景的心願。

淡水古蹟博物館「古蹟文化廊帶」主題導覽活動，安排行經真理大學牧師樓。記者劉懿萱／攝影
淡水古蹟博物館「古蹟文化廊帶」主題導覽活動，安排行經真理大學牧師樓。記者劉懿萱／攝影

淡水 歷史建築 古蹟博物館

