李四川臉書曝北市巡檢新夥伴 網讚敲碗也要引進新北

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長李四川今天在臉書貼文，介紹台北市的巡檢新夥伴「智能機器狗」，並拍影片親自帶著它到人行道巡視。圖／引用自李四川臉書
北市副市長李四川今天在臉書貼文，介紹台北市的巡檢新夥伴「智能機器狗」，並拍影片親自帶著它到人行道巡視，展現北市府在人行環境治理的創新應用。李四川臉書貼文一出，馬上湧入許多網友按讚，還有許多網友留言「明年底入主新北市後，也要引進新北市哦！」

李四川今天在臉書介紹北市府智慧城市的可愛巡檢機器狗，表示這隻機器狗搭載光學全景調查系統，能360度建模、精準定位設施，甚至自動通報缺失。以往車輛無法進入、需要人工調查的狹窄人行道，它都能靈活走進去，效率大幅提升。

「台北要進步，就要敢於創新。」李提到，這項技術不僅讓人行道調查更快更準，也能累積完整數據，協助市府打造智慧、永續的城市。

由於李四川先前鬆口，如果需要他承擔不排斥明年參選新北市長，李四川貼文底下也湧入許多網友留言，有網友敲碗「支持李四川副市長參選新北市長」、「新北未來川伯市長 我是新北人投你」。

