新北首座歲時祭儀廣場今動工 侯友宜加碼宣布調高原民領導人工作費

過往都市區原住民要舉辦歲時祭儀，只能租借籃球場、停車場或是河濱公園，為此，新北原民局推動「原住民族歲時祭儀廣場興建工程」，位於三峽隆恩埔社宅旁，市長侯友宜表示，未來就有專屬場地可使用。

新北市原住民族人口數已逾6萬2千人，為六都第二高。族人多分布於三峽、鶯歌、樹林及土城等區。過去原住民在都會區舉辦祭儀或文化活動，經常需借用籃球場、停車場或河濱公園等臨時場地，影響儀式莊嚴性與文化傳承的穩定性。

為了回應族人需求，新北原民局規畫在三峽區隆思埔社會住宅旁，結合原民會經費挹注，斥資3070萬元興建祭儀廣場，這也是新北首座歲時祭儀廣場。侯友宜等人今天出席祭祀及動土典禮，祈求工程順利完工。

原民局表示，該祭儀廣場，除了採取原住民族文化意象與現代建築手法，天幕主體為鋼骨薄膜穹頂，直徑30公尺，弧形造型設計靈感來自原民頭飾意象，地坪也使用跳色標示方位，利於舉行祭儀。柱面則以馬賽克拼貼呈現圖騰，入口意象設計將邀請原民工藝師、族人代表與地方原民社團共同討論規畫，貼近地方文化特色，未來也會整合周邊觀光、教育、社會服務資源，拓展原民文化。

此外，侯友宜也宣布，為了支持原住民族領導人，及各區原民發展協進會理事長，長期投入族群公共事務，協助市府推動原民事務，將於明年提高工作費，每位原民幹部每月加發1千元，聊表心意。

立委蘇巧慧表示，過去原民族人在租借場地時，場地狀況不僅與傳統文化環境不符，也常常遇到租借時間衝突等問題。她和立委吳琪銘、伍麗華共同爭取，與原民會、原民局盤點可用空間，最後中央核定總經費3070萬元，更補助六成五、1952萬元。後續她也會持續關注工程進度，希望工程如期如質進行，早日為族人朋友提供合適的祭儀空間。 市長侯友宜等人今天出席祭祀及動土典禮，祈求工程順利完工。記者江婉儀／攝影 市長侯友宜等人今天出席祭祀及動土典禮，祈求工程順利完工。記者江婉儀／攝影

