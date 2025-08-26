快訊

使用者付費！新北板橋等5區部分路邊停車格 9月起收費管理

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新店區安華公園周邊道路9月1日起收費管理。圖／新北市交通局提供
停車資源有限，新北市交通局宣布，自9月1日起針對深坑、新店、八里、板橋及三重等區5條路段共112格路邊汽車格實施收費管理，希望落實「使用者付費」原則，提升車位周轉率。

交通局停車營運科長許芫綺表示，為讓有限的停車空間公平共享，以及活化道路空間，交通局持續檢討現有免費路邊停車格使用情形及將道路空間重新規畫。

這次納入收費管理的路段有深坑區文山路2段（平安橋至喜樂橋間）新增路邊汽車停車格，收費時段為周一至周日 早上8點到晚上6點，每半小時10元；新店區安華公園周邊新增路邊汽車停車格，收費時段為周一至周五早上7點到晚上8點，每半小時10元。

還有八里區埤頭二街路邊汽車停車格，收費時段是周一至周五早上7點到晚上8點，每半小時10元；板橋區四川路1段路邊汽車停車格，收費時段是周一至周五早上7點到晚上8點，每半小時15元；三重區新北大道1段206巷新增路邊汽車停車格，收費時段是周一至周五早上7點到晚上8點，每半小時10元。

交通局表示，駕駛若未收到繳費單可透過行動支付App、全國繳費網 或至「新北市路邊停車費查詢網」查詢、繳費，避免逾期罰鍰。

