饒河夜市出現垃圾山...遊客驚拍照 自治會致歉說明「這原因」
台北市松山區饒河街夜市，是著名國際觀光夜市，輝達執行長黃仁勳也十分愛逛，不料，24日卻有民眾發現成堆垃圾沒丟，成了名符其實的垃圾山。自治會坦承疏失，當天有廟會普渡，人力有些不足，下次也會精進管理。
照片中看見，成堆的垃圾已溢出垃圾桶，甚至到了有點阻礙出入口的程度，而垃圾多半是食物、飲料杯等，不僅於此，走到夜市內部就連沒有設置垃圾桶處，也是被亂丟的垃圾阻擋，讓拍下照片的民眾嘆，「現在是無政府狀態嗎？裡面滿滿各國觀光客，丟人啊。」
為此，環保局回應，經查26日適逢饒河街觀光夜市舉辦普渡大典，管委會將普渡產生的垃圾暫置於入口處等待清運。
環保局強調，松山區清潔隊已派員協助清除，並要求管理委員會及其委外清潔廠商，之後類似活動，應該規畫適當區域以暫置勿讓垃圾直接落地，以免影響市容觀瞻。
當地的慈祐里長李祖民表示，由於當天為中元普渡，應該是與垃圾清潔廠商時間上溝通有誤，造成約莫下午4時30分夜市攤商進場，清運車輛也無法通行所致，「不過這是特殊狀況，以往都很快收運完成。」
饒河夜市自治會長郭洪金鳳坦言疏忽，平時都會有管理人員來協助清運垃圾，當天是因為普渡廟會的關係，人力有些不足，時間晚了剛好碰上夜市攤商營業，管理人員也不方便將垃圾打包拖走，如此可能會影響到遊客。
郭洪金鳳也感謝市府即時協助，「管理人員真的多半是長輩，年輕人很難請，但饒河夜市還是秉持『垃圾不落地』，未來也會加強管理。」
