30年沒紅綠燈..北市西新里長陳情南港路這巷口車流增釀危險

近年南港發展快速，南港路三段80巷附近因辦公人潮陸續進駐湧入車流，附近又有玉成國小為通學重要路口，不過因30年來都沒紅綠燈號誌，許多行人過馬路常需用跑的，衍生不少交通問題。

西新里長胡家瑒向議員李明賢陳情，爭取新增紅綠燈號誌並擬定改善計畫。胡家瑒說，因這路口是大路口，30年來都沒有設置紅綠燈，導致常常發生車禍，尤其有除了是周邊玉成國小通學重要通道外，南側也陸續有開發案，未來車流人流會愈來愈多，希望市府能增設紅綠燈並擬定改善計畫。

李明賢表示，位於南港路三段與南港路三段80號這個巷口，不僅是玉成國小上下課重要通學巷，同時也是上班族重要通勤路口，但因為長年沒有紅綠燈號誌，衍生不少危險。

根據交工處之前評估，這個路口東西在上午8時至9時上班尖峰的車流汽機車總量是1101（大型車16輛、小型車890輛、機車264輛）；南港路3段80巷南北向汽機車約182台，以小型車與機車為主。

另外，周邊道路的肇事紀錄，警方紀錄在案近3年有6件，多數是車輛互不相讓或是不禮讓行人導致碰撞，對此，交工處仍將持續根據數據滾動檢討，提出一套改善方案。李明賢邀集交工處長張建華、西新里長胡家瑒會勘，爭取新增紅綠燈號誌並擬定改善計畫。

地方居民也說，這路口是儘管有斑馬線黃網線，但是沒有設置紅綠燈，常常車多時候，行人要過馬路相當困擾，甚至還常發生車禍。

交工處表示，里長有向交通局反映，上次有調查過一次車流量狀況，不過因設置紅綠燈有相關標準，後續會進一步調查車流人流，及事故原因是否是因沒有設置紅綠燈，將進一步研議設置紅路燈，持續根據數據滾動檢討，提出一套改善方案。 里長胡家瑒向議員李明賢陳情，爭取新增紅綠燈號誌並擬定改善計畫。記者林麗玉／攝影 里長胡家瑒向議員李明賢陳情，爭取新增紅綠燈號誌並擬定改善計畫。記者林麗玉／攝影 里長胡家瑒向議員李明賢陳情，爭取新增紅綠燈號誌並擬定改善計畫。記者林麗玉／攝影

商品推薦