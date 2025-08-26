聽新聞
新北興穀國小停車場啟用 下個月免費試用
新北三重興穀國小操場興建地下停車場昨啟用，市長侯友宜宣布，9月1日起免費試用1個月，盼紓解周邊停車需求。工程融入下沉式廣場設計，引入陽光與新鮮空氣，有效降低建築能耗。
興穀國小操場興建地下停車場統包工程經費逾7.5億元，包含地下2層停車場、地上1層操場及棒球練習場。新工處表示，地下停車場規畫329格汽車位、70格機車位，還有無障礙車位、電動車格及婦幼車位；地面設置標準200公尺合成橡膠跑道與綜合球場，提供籃球、躲避球等運動空間。棒球練習場鋪設人工草皮，符合小馬聯盟比賽標準，有助強化基層棒球發展。
工程融入「下沉式廣場」設計，結合水平與垂直綠化，打造舒適休憩環境。原有通學廊道同步更新，設家長接送區，提升上下學安全。
侯友宜說，興穀國小從校舍到社福大樓、停車場與運動場域全面升級，讓學區與社區共榮發展。興穀國小少棒隊長年扎根，新建的棒球練習場將厚植基層棒球實力，「興穀國小棒球隊是新北的驕傲，也是台灣棒球重要力量」。
