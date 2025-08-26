北市教師節獎金 教部增聘代理師無法領

北市今年教師節將發每一名老師2000元敬師獎勵金，近3萬教職員受惠，不過526名教育部增聘的代理教師，因不屬編制員額內教職員，不符資格無法領，議員為這些老師抱屈。教育局說，教育部增聘屬性多元，不排除用專案方式來發。

國教行動聯盟常務理事、台北市教師會前理事長張文昌說，這些增聘的代理老師類似約聘雇性質，非屬編制內，他們工作性質與一般老師差異不大，修正獎勵辦法可解決現狀。長遠來看，教育部應適時釋放編制員額給地方彈性調整教師編制員額，否則類似狀況恐再發生。

據統計，全北市約有3萬名教職員，今年9月可領到2000元敬師禮金，不過教育部在114年因應地方需求，增聘代理教師因不屬學校編制員額，不符資格無法領獎勵金。

議員曾獻瑩指出，這些老師同樣肩負教學與行政工作重任，因制度設計缺陷無法享同等待遇，是打擊教育團隊士氣，呼籲教育局檢討獎勵要點，確保所有任教師不因制度限制被排除在外。

教育局表示，敬師獎勵金是依「北市教師節敬師獎勵實施要點」發放，對象限定市立及私立高中以下學校、市立幼兒園及市立大學等編制員額內教職員。教育部增聘計畫涵蓋多元屬性，並非所有增聘人員都是教職員，會針對這些人員審查是否符合發放要點，若經評估符合者，會透過專案方式給予敬師禮金。

另，新北市在教師節發給教師每人1000元禮券已超過10年，113學年度實際發放約3萬7000人，包含公私立學校及幼兒園編制內教師與教保員（含代理教師），今年持續辦理。

針對114學年度教育部增額聘任代理教師，為非編制人員，新北有786人，教育局說，將持續檢視發放對象類別，兼顧制度公平與對教師的尊重。

