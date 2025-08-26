聽新聞
0:00 / 0:00

北市教師節獎金 教部增聘代理師無法領

聯合報／ 記者洪子凱劉懿萱／連線報導

北市今年教師節將發每一名老師2000元敬師獎勵金，近3萬教職員受惠，不過526名教育部增聘的代理教師，因不屬編制員額內教職員，不符資格無法領，議員為這些老師抱屈。教育局說，教育部增聘屬性多元，不排除用專案方式來發。

國教行動聯盟常務理事、台北市教師會前理事長張文昌說，這些增聘的代理老師類似約聘雇性質，非屬編制內，他們工作性質與一般老師差異不大，修正獎勵辦法可解決現狀。長遠來看，教育部應適時釋放編制員額給地方彈性調整教師編制員額，否則類似狀況恐再發生。

據統計，全北市約有3萬名教職員，今年9月可領到2000元敬師禮金，不過教育部在114年因應地方需求，增聘代理教師因不屬學校編制員額，不符資格無法領獎勵金。

議員曾獻瑩指出，這些老師同樣肩負教學與行政工作重任，因制度設計缺陷無法享同等待遇，是打擊教育團隊士氣，呼籲教育局檢討獎勵要點，確保所有任教師不因制度限制被排除在外。

教育局表示，敬師獎勵金是依「北市教師節敬師獎勵實施要點」發放，對象限定市立及私立高中以下學校、市立幼兒園及市立大學等編制員額內教職員。教育部增聘計畫涵蓋多元屬性，並非所有增聘人員都是教職員，會針對這些人員審查是否符合發放要點，若經評估符合者，會透過專案方式給予敬師禮金。

另，新北市在教師節發給教師每人1000元禮券已超過10年，113學年度實際發放約3萬7000人，包含公私立學校及幼兒園編制內教師與教保員（含代理教師），今年持續辦理。

針對114學年度教育部增額聘任代理教師，為非編制人員，新北有786人，教育局說，將持續檢視發放對象類別，兼顧制度公平與對教師的尊重。

延伸閱讀

東園少棒全國常勝軍 睽違53年威廉波特再度封王

Y女到北檢控告葉丙成違反個資法 教育部：積極配合調查

開學倒數「找嘸師」？傳全台有2600教師職缺 教育部澄清：是缺1429代理師

颱風豪雨災損 教部減免租金、簡化房屋修復申請

相關新聞

北市食藥妝違規廣告罰緩累積破3千萬 「77老大」這產品連3年開罰第一

北市衛生局今公布上半年違規廣告查緝情形，包含食品、藥品、醫療器材及化妝品違規廣告共開罰281件、裁罰累計3704萬元，其...

新北違規臨停 開罰不同調 民眾霧煞煞

交通違規檢舉一市兩制，民眾霧煞煞，也易引發紛爭。有新北民眾向民代反映，在新莊違規臨停遭開單，發現違規檢舉條件較板橋寬鬆，...

北市教師節獎金 教部增聘代理師無法領

北市今年教師節將發每一名老師2000元敬師獎勵金，近3萬教職員受惠，不過526名教育部增聘的代理教師，因不屬編制員額內教...

新北興穀國小停車場啟用 下個月免費試用

新北三重興穀國小操場興建地下停車場昨啟用，市長侯友宜宣布，9月1日起免費試用1個月，盼紓解周邊停車需求。工程融入下沉式廣...

新增財源不確定 新北總預算趕9月底送審

新北市副市長劉和然表示，財劃法修正後，明年新增多少財源仍不確定，各局處預算只能先編優先次序；主計處長吳建國強調，115年...

北投在地40年老字號「高記茶莊」9月漲價！網力挺：還是便宜又大杯

物價直直漲，又有一家老字號茶飲料店準備調漲！有網友在臉書社團「靠北北投幫」貼出照片，北投在地超40年的超人氣茶飲店「高記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。