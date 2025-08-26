聽新聞
新北違規臨停 開罰不同調 民眾霧煞煞

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
據新北市警局交通大隊統計，2024年違規臨時停車取締14萬4406件，民眾檢舉占5萬8400件。示意圖／新北交通局提供
交通違規檢舉一市兩制，民眾霧煞煞，也易引發紛爭。有新北民眾向民代反映，在新莊違規臨停遭開單，發現違規檢舉條件較板橋寬鬆，出現認定標準不一，形同各區各自為政。民代要求訂出一致標準，避免民眾、警察無所適從。

新北議員陳世軒說，以新莊、土城來說，提供汽車停在人行道的簡短影片即可舉發；板橋、新店須提供上下客、貨車佐證畫面，及完整的停等與駛離影像，不同行政區的警員有各自認定標準。這並非新北獨有現象，是全台各縣市都會面臨的問題，應全國統一標準，避免執法混亂。

交通部2023年12月5日函頒的「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，民眾檢舉臨時停車案，若未檢附「上、下客、貨臨時停車的照片或影像」，即以檢舉內容欠缺明確性為由不予舉發，恐與警政署2010年11月18日函釋，回歸違規行為客觀事實認定有歧異。

有警員說，實務上要檢舉人完整記錄上下客貨畫面不容易，有時檢舉人提供一段臨停在人行道、行人穿越道的影片或多張照片，也會被認定違規成立。

交通大隊說，有關違停舉發審核標準疑義，已在8月22日報請警政署釋疑，釋疑重點在於，究竟上下客貨的停車照片或影片是不是舉發成立的必要條件，才能讓執法標準趨於一致。

根據統計，新北2024年共取締違規臨停14萬4406件，其中民眾檢舉占5萬8400件；今年1至7月違停取締9萬9105件，其中民眾檢舉有2萬7955件。

陳世軒說，在A區容易檢舉成立、在B區認定條件較高，執法標準不一問題不只是新北，而是通盤性全國問題。基層員警勤務已經很重，莫再為違停認定爭議加重負擔，呼籲警政署、交通部盡快統一標準，建立全國一致舉發條件，避免招致民怨，也增加基層警察壓力。

