新增財源不確定 新北總預算趕9月底送審

中央社／ 新北25日電

新北市副市長劉和然表示，財劃法修正後，明年新增多少財源仍不確定，各局處預算只能先編優先次序；主計處長吳建國強調，115年度總預算案將首次壓線，趕9月底前送審。

新北市議會今天進行新北市年度總決算審查，無黨籍議員蘇泓欽表示，在財政收支劃分法修正後，明年能拿多少錢仍不知道，但要扣補助款及多付學校電費等費用，會不會未來新增財源反而是負數。

劉和然表示，財劃法修正後，不知道明年能增加多少財源，再加上一般性補助款可能減少、計畫性補助款補助成數也可能從9成減少到5成，因此，目前仍無法判斷到底實質會增加多少財源。

他表示，在115年度總預算案編列上，已要求各局處預算先行編列出優先次序，要等到行政院的總預算案於8月底前送立法院審查，新北在籌編預算上才能較為明確。因此，市府幾乎天天開會，以了解有無最新的公文進來，有沒有方向變動，持續觀察中。

吳建國向中央社記者表示，以114年度計畫型補助的總金額約達新台幣474億元來看，若補助成數從9成降到5成，可能影響金額多達200億元，同時又不知道統籌分配稅款能分得多少，因此，才會要求各局處在預算編列上先排出優先次序。

他表示，從新北市改制以來，下年度總預算案都會依地方制度法提前1個月、於8月底前送議會審查，但因無法確定中央增撥財源多少，因此，今年將首次趕在地制法規定於會計年度開始3個月前的時限，在9月底前編定總預算案並送達議會審查。

新北 總預算 補助款

