快訊

以色列襲加薩醫院釀至少20死...有5人是記者 多家媒體證實自家記者罹難

羅智強表態參選國民黨主席！首要目標「2028下架賴清德」

泓德能源突遭檢調搜索！公司重訊：配合調查 營運財務一切正常

行經易壓雙黃線危險 新北汐止橫科路要調整交通標線

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
民眾反應在力行市場側的車道，因為調整後畫的車道比較窄，導致車子過去很容易壓到雙黃線。 圖／觀天下有線電視提供
民眾反應在力行市場側的車道，因為調整後畫的車道比較窄，導致車子過去很容易壓到雙黃線。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區橫科路靠近力行市場，因為最近路口拓寬後，往台北方向增加了右轉車道，只是在車道線調整，變成不規則道路後，造成從對向行經的車輛，幾乎都會壓到雙黃線，不但違規也很危險，所以今(25)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求調整交通標線改善。

在汐止區橫科路靠近力行市場的路口，因為增加了右轉道，車道線從原本的路中間往另一側移，民眾說改了之後，幾乎每一台行經的車子開過去，都會跨越雙黃線，好危險，尤其行人也沒地方走。

力行市場自治會長王先生說，交通標線需要改善一下，現在的雙黃線有一邊太窄了，造成行車的不方便，感謝議員張錦豪協助爭取改善。

新北市議員張錦豪表示，在橫科力行市場前的橫科路，現在多了一個右轉道，但因為還是有直行右轉的需求，所以會再補繪右轉道也能夠直行的標線，另外附近民眾反應在力行市場側的車道，因為調整後畫的車道比較窄，導致車子過去很容易壓到雙黃線，所以今天找了市府交通局人員來現場會勘，討論後決定中間的雙黃線會再做調整，預計這個月底前將路口交通標線調整，讓人車通行更順暢安全。

車道 議員 汐止

延伸閱讀

新北汐止湖蓮里行不便 會勘找適合地設YouBike2.0E

新北金山濆水道路側溝無蓋 議員爭取加蓋防阻塞

大雨泥水進民宅 新北汐止汐萬路一段矮牆完工擋水

影／藍綠價值觀對決！學者評「大罷免失利」：檢視賴總統執政成績

相關新聞

北市食藥妝違規廣告罰緩累積破3千萬 「77老大」這產品連3年開罰第一

北市衛生局今公布上半年違規廣告查緝情形，包含食品、藥品、醫療器材及化妝品違規廣告共開罰281件、裁罰累計3704萬元，其...

北投在地40年老字號「高記茶莊」9月漲價！網力挺：還是便宜又大杯

物價直直漲，又有一家老字號茶飲料店準備調漲！有網友在臉書社團「靠北北投幫」貼出照片，北投在地超40年的超人氣茶飲店「高記...

我們不是滇緬孤軍！緬甸華裔在台灣（上）

2025年3月底，緬甸發生規模7.7的地震，被稱為「瓦城」的曼德勒（Mandalay）災情慘重。曼德勒就是緬甸華人（簡稱緬華）在緬甸中部主要的居住城市之一。原籍緬甸的導演趙德胤在地震發生後，與數十位在台緬華召開記者會，聲淚俱下呼籲台灣社會伸出援手，幫助這個天災人禍接踵而來的國度。在台灣，除了趙德胤之外，HTC前執行長周永明、歌手高明駿以及知名法師釋昭慧都是從緬甸來的緬華。總數約十多萬的緬甸華人族群如何來到台灣？來到這裡後，他們的心路歷程又是如何呢？

蔣萬安推「青年實習平台」議員轟使用率僅1.5% 北市說明了

台北市長蔣萬安上任成立青年局建構「青年實習平台」，鼓勵青年學子充實實習履歷，不過議員發現，實習平台使用僅1萬1303次，...

文資提出新事證得以一審再次審？ 居民嘆北市溫州街日本官舍遲遲未都更

台北市溫州街52巷5號、7號的日本官舍，於民國111年曾審議文資身份，結果確定為不具文化價值，但事隔2年多，文資團體又再...

議員揪違規臨停開罰標準不一 新北揭原因：已報警政署釋疑

交通違規檢舉一市兩制，新北市議員陳世軒指出，違規臨時停車在各行政區被開單條件不一，且並非新北獨有現象，而是全台各縣市通病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。