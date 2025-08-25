行經易壓雙黃線危險 新北汐止橫科路要調整交通標線

汐止區橫科路靠近力行市場，因為最近路口拓寬後，往台北方向增加了右轉車道，只是在車道線調整，變成不規則道路後，造成從對向行經的車輛，幾乎都會壓到雙黃線，不但違規也很危險，所以今(25)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求調整交通標線改善。

在汐止區橫科路靠近力行市場的路口，因為增加了右轉道，車道線從原本的路中間往另一側移，民眾說改了之後，幾乎每一台行經的車子開過去，都會跨越雙黃線，好危險，尤其行人也沒地方走。

力行市場自治會長王先生說，交通標線需要改善一下，現在的雙黃線有一邊太窄了，造成行車的不方便，感謝議員張錦豪協助爭取改善。

新北市議員張錦豪表示，在橫科力行市場前的橫科路，現在多了一個右轉道，但因為還是有直行右轉的需求，所以會再補繪右轉道也能夠直行的標線，另外附近民眾反應在力行市場側的車道，因為調整後畫的車道比較窄，導致車子過去很容易壓到雙黃線，所以今天找了市府交通局人員來現場會勘，討論後決定中間的雙黃線會再做調整，預計這個月底前將路口交通標線調整，讓人車通行更順暢安全。

商品推薦