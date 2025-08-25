新北汐止湖興里繪畫班 鄰居相揪學畫畫交朋友

汐止區湖興市民活動中心自從啟用以來，使用率很高，今(25)日又開辦新的課程，是由里內已經教了20幾年畫畫的里民來教社區鄰居們畫畫，從顏色調色開始教，再畫簡單的靜物上色，希望能夠讓學員們畫出興趣。

第一堂課先帶大家畫的是椅子或是沙發，先簡單的在紙上畫出雛形，接著老師則是介紹顏色，有暖色調及寒色調，並且示範如何配色，湖興里繪畫班吸引10幾位的里民報名，在老師的教導下，學員先畫出自己喜歡的椅子或沙發，然後再用蠟筆及粉彩筆上色，有學員是第一次學畫，感覺很有趣也能來交朋友，還能培養美學概念，也有民眾是從小就愛畫，但是卻因為家庭、工作等因素沒辦法畫，退休後來重拾畫畫的夢想。

湖興里民說，想說退休後沒有事，正好社區有開畫畫課，就報名參加，從小就很喜歡畫畫，唸書的時候也很想唸美工科，但是那個年代爸爸就覺得唸美工沒有用，所以當年就唸了畢業後好就業、好找工作的科系學校，現在想說退休有自己的時間，可以學自己想要的事情，覺得畫畫很有趣，老師也教的很仔細，都有教基礎概念，像一開始畫的構圖不是很好，老師就有來指導，修正後發現畫的比例是比較正確的。

繪畫老師陳錦鴛表示，本身也是里民，住伯爵已經20幾年，前陣子看到新的活動中心覺得環境不錯，再加上自己教畫畫也20幾年了，所以就跟里長郭書成自我推薦，希望能夠開班教畫畫，一開始都是從零開始教，慢慢培養畫畫的興趣，今天的課程最主要是用蠟筆跟粉彩，然後做分割調色，讓他們認識暖色跟冷色，進入繪畫領域。

