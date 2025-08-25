新北石門富基社區公益課程 花藝為生活增添美好

快訊

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
透過花藝課程，讓社區民眾以不同的方式賞花，也讓大家一起走出家門到社區活動與學習。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區的富基社區近來開啟2025公益計畫，邀請花藝老師來開設樂活花藝課程，從八月到十月的系列課程，總共有10堂課，從最基本的插花技巧教學，帶領社區民眾一步步走入花藝創作時光，為生活注入花卉的點綴與大自然色彩搭配的美好。

富基社區發展協會理事長許裕仁表示，透過系列的花藝課程，讓社區成員們以不同的方式賞花，也可以為生活增添更多的藝文氣息，並且大家一起走出家門到社區活動與學習，讓身心更開闊。

社區的花藝課程以鮮花為素材，老師先向學員們介紹不同花材的樣貌及特性，而後帶領學員勾勒出花束的外型，接著搭配不同花卉將一個漂亮的花籃完成。繽紛的花籃，不論是在家中擺設還是送禮都相當適宜。

石門區長吳家兆說，區公所與富基社區攜手，期待能夠帶入多元的課程，讓社區成員與長輩們有更豐富的學習，不僅是認識了過往少有機會接觸的專業領域，也藉由方便取得的花卉，讓社區民眾及長輩能夠為居家增添美意，也為生活增添樂趣。

