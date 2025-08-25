快訊

北投在地40年老字號「高記茶莊」9月漲價！網力挺：還是便宜又大杯

聯合報／ 記者陳睿中／台北即時報導
有網友在臉書社團「靠北北投幫」貼出照片，北投在地超40年的超人氣茶飲店「高記茶莊」將於9月起調整售價。圖/翻攝自靠北北投幫
有網友在臉書社團「靠北北投幫」貼出照片，北投在地超40年的超人氣茶飲店「高記茶莊」將於9月起調整售價。圖/翻攝自靠北北投幫

物價直直漲，又有一家老字號茶飲料店準備調漲！有網友在臉書社團「靠北北投幫」貼出照片，北投在地超40年的超人氣茶飲店「高記茶莊」將於9月起調整售價，據了解，部分飲品將調整5元，消息一出，引發網友討論，但多數民眾覺得「品質穩定漲價合理」、「漲5元一樣勝過手搖店」、「他們家已經很便宜了！我愛無憂！」。

位於北投市場附近的高記茶莊，創立於1980年，是當地人口中必喝的知名茶飲店，不論平假日經常人潮爆滿。店家招牌的「無憂茶」是用烏龍和綠茶混合，取其烏龍與綠茶的「無憂無慮」諧音，此外像是用鮮奶調配的奶茶，以及鮮果汁系列都各有愛好者。

而高記除了飲料好喝，便宜大份量也是人氣持久不衰的原因之一，原味茶系列中杯只要20元、大杯25元，大杯容量近1公升；此外，超浮誇的古早味「袋裝」茶飲也是許多網紅、部落客推薦時必打卡的品項。

高記茶莊中的人氣王，是用烏龍和綠茶混合的「無憂茶」。圖/翻攝自台北市市場處官網
高記茶莊中的人氣王，是用烏龍和綠茶混合的「無憂茶」。圖/翻攝自台北市市場處官網

北投

