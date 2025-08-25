小鎮舞團第19次海外公演、育化團員北海道演出 逢盂蘭盆會著浴衣踩街

新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。北海道釧路是煤礦城市，瑞芳也是礦業小鎮，育化舞蹈團演出的《瑞芳瓶燈舞》、《九份紅燈籠舞》，以現代芭蕾及中國傳統舞蹈為基底，詮釋瑞芳礦業文化，贏得日本民眾的讚賞。

已故的天主教神父戴立林在民國50年代來台，他在金瓜石天主堂、九份天主堂服務時，發現在地孩子缺乏課外活動和休閒娛樂。因為自己也喜歡民族舞蹈，1969年在瑞芳成立育化民族舞蹈團，安排老師教孩子們跳舞。

當孩子們跳出成績後，戴立林設法籌措經費，1973年帶領育化民族舞蹈團8名團員首度出國，前往歐洲比利時巡演兩個月，演出超過60場。育化民族舞蹈團成立50多年來，足跡已遍布五大洲150個城市，本月前往北海道是第19次出國巡演，成為台灣文化外交小尖兵。

帶領舞團出訪的戴立林文化藝術基金會董事長蘇維文今天表示，在北海道10天7場巡迴公演，考驗團員們的紮實舞藝及臨場韌性，讓15名大小團員贏得掌聲並且蛻變成長。她並預告繼瑞芳《瓶燈舞》、九份《紅燈籠舞》之後，今年10月25日將發表瑞芳樂舞第3部曲《金瓜石鑛工舞》，呈現育化「看見瑞芳，走向世界」的藝術魅力。

育化民族舞蹈團這次成功出訪，舞團表示要感謝日、台政府、駐日代表處札幌分處、教會及民間單位鼎力協助。在釧路市民文化會館、釧路市博物館等地演出，令當地議員、藝文人士及民眾驚艷，「北海道新聞」及「釧路新聞」都有報導公演新聞，成功搭起新北和釧路礦業、藝術及教育合作平台。

釧路是北海道有名的煤礦城市，瑞芳則是台灣有歷史的礦業小鎮。育化舞蹈團演出藝術總監薛英娜創作的瓶燈舞、紅燈籠舞，以現代芭蕾及中國傳統舞蹈為基底，結合瑞芳的礦業文化，精彩舞作受肯定。

育化舞團也特別為釧路國寶丹頂鶴、綠球藻，精心排演《丹頂鶴舞》及《綠球藻舞》，雪中鶴舞悠然意境及小舞者天真可愛的舞姿，獲得滿場掌聲。接受「北海道新聞」訪問的觀眾說，「她們的舞蹈太有魅力了，看到她們那麼努力，讓我也充滿了能量。」

團員也受邀參加「釧路日台親善協會」年度盛會「北海盆踊り（盂蘭盆會）」，迅速學會盆會舞，全程參與遊街演出。育化舞者也到北海道4所幼稚園演出，並帶領親師生跳阿美族舞蹈，並致贈茄芷袋及瑞芳旅遊DM，邀請大家來到瑞芳，感受台灣獨特魅力。 新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在釧路市民文化會館表演，當地議員金安潤子（左）到場欣賞。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供 新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在釧路市民文化會館表演合照留念。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供 新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在釧路市民文化會館表演紅燈籠舞。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供 新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團前往幼稚園表演，獲得親師生歡迎。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供 新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團前往幼稚園演出，吸引觀眾目光。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供 新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在釧路市民文化會館表演綠球藻舞。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供 新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在札幌平和幼稚園表演留念，後排右6為議員和田敬太。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供 新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在釧路市民文化會館表演吸引上百民眾觀賞。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供 新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在釧路市民文化會館表演丹頂鶴舞。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供

商品推薦