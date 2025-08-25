快訊

AIT突發文！揭谷立言上周會晤顧立雄 討論美台不對稱軍事嚇阻合作

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

被要求寫辭職信？邱泰源搖頭「確實沒有」 卓榮泰還原見面經過

聽新聞
0:00 / 0:00

小鎮舞團第19次海外公演、育化團員北海道演出 逢盂蘭盆會著浴衣踩街

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團受邀參加北海盆踊り遊行。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團受邀參加北海盆踊り遊行。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供

新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。北海道釧路是煤礦城市，瑞芳也是礦業小鎮，育化舞蹈團演出的《瑞芳瓶燈舞》、《九份紅燈籠舞》，以現代芭蕾及中國傳統舞蹈為基底，詮釋瑞芳礦業文化，贏得日本民眾的讚賞。

已故的天主教神父戴立林在民國50年代來台，他在金瓜石天主堂、九份天主堂服務時，發現在地孩子缺乏課外活動和休閒娛樂。因為自己也喜歡民族舞蹈，1969年在瑞芳成立育化民族舞蹈團，安排老師教孩子們跳舞。

當孩子們跳出成績後，戴立林設法籌措經費，1973年帶領育化民族舞蹈團8名團員首度出國，前往歐洲比利時巡演兩個月，演出超過60場。育化民族舞蹈團成立50多年來，足跡已遍布五大洲150個城市，本月前往北海道是第19次出國巡演，成為台灣文化外交小尖兵。

帶領舞團出訪的戴立林文化藝術基金會董事長蘇維文今天表示，在北海道10天7場巡迴公演，考驗團員們的紮實舞藝及臨場韌性，讓15名大小團員贏得掌聲並且蛻變成長。她並預告繼瑞芳《瓶燈舞》、九份《紅燈籠舞》之後，今年10月25日將發表瑞芳樂舞第3部曲《金瓜石鑛工舞》，呈現育化「看見瑞芳，走向世界」的藝術魅力。

育化民族舞蹈團這次成功出訪，舞團表示要感謝日、台政府、駐日代表處札幌分處、教會及民間單位鼎力協助。在釧路市民文化會館、釧路市博物館等地演出，令當地議員、藝文人士及民眾驚艷，「北海道新聞」及「釧路新聞」都有報導公演新聞，成功搭起新北和釧路礦業、藝術及教育合作平台。

釧路是北海道有名的煤礦城市，瑞芳則是台灣有歷史的礦業小鎮。育化舞蹈團演出藝術總監薛英娜創作的瓶燈舞、紅燈籠舞，以現代芭蕾及中國傳統舞蹈為基底，結合瑞芳的礦業文化，精彩舞作受肯定。

育化舞團也特別為釧路國寶丹頂鶴、綠球藻，精心排演《丹頂鶴舞》及《綠球藻舞》，雪中鶴舞悠然意境及小舞者天真可愛的舞姿，獲得滿場掌聲。接受「北海道新聞」訪問的觀眾說，「她們的舞蹈太有魅力了，看到她們那麼努力，讓我也充滿了能量。」

團員也受邀參加「釧路日台親善協會」年度盛會「北海盆踊り（盂蘭盆會）」，迅速學會盆會舞，全程參與遊街演出。育化舞者也到北海道4所幼稚園演出，並帶領親師生跳阿美族舞蹈，並致贈茄芷袋及瑞芳旅遊DM，邀請大家來到瑞芳，感受台灣獨特魅力。

新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在釧路市民文化會館表演，當地議員金安潤子（左）到場欣賞。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在釧路市民文化會館表演，當地議員金安潤子（左）到場欣賞。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在釧路市民文化會館表演合照留念。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在釧路市民文化會館表演合照留念。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在釧路市民文化會館表演紅燈籠舞。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在釧路市民文化會館表演紅燈籠舞。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團前往幼稚園表演，獲得親師生歡迎。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團前往幼稚園表演，獲得親師生歡迎。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團前往幼稚園演出，吸引觀眾目光。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團前往幼稚園演出，吸引觀眾目光。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在釧路市民文化會館表演綠球藻舞。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在釧路市民文化會館表演綠球藻舞。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在札幌平和幼稚園表演留念，後排右6為議員和田敬太。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在札幌平和幼稚園表演留念，後排右6為議員和田敬太。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在釧路市民文化會館表演吸引上百民眾觀賞。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在釧路市民文化會館表演吸引上百民眾觀賞。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在釧路市民文化會館表演丹頂鶴舞。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供
新北市瑞芳區育化民族舞蹈團，前往日本北海道完成第19次海外巡演。圖為育化舞團在釧路市民文化會館表演丹頂鶴舞。圖／台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉提供

瑞芳 北海道

延伸閱讀

連北海道都熱爆！日本避暑往哪走？ 答案令人意外：涼到要穿外套

新北瑞芳巷弄道路改善 混凝土鋪面提升通行品質

影／2年前瑞芳釀2死黃腳虎頭蜂 藏身基隆民宅比籃球大急拆

新北瑞芳深澳坑溪驚現魚群暴斃 清潔隊急打撈守護環境

相關新聞

北市食藥妝違規廣告罰緩累積破3千萬 「77老大」這產品連3年開罰第一

北市衛生局今公布上半年違規廣告查緝情形，包含食品、藥品、醫療器材及化妝品違規廣告共開罰281件、裁罰累計3704萬元，其...

議員揪違規臨停開罰標準不一 新北揭原因：已報警政署釋疑

交通違規檢舉一市兩制，新北市議員陳世軒指出，違規臨時停車在各行政區被開單條件不一，且並非新北獨有現象，而是全台各縣市通病...

我們不是滇緬孤軍！緬甸華裔在台灣（上）

2025年3月底，緬甸發生規模7.7的地震，被稱為「瓦城」的曼德勒（Mandalay）災情慘重。曼德勒就是緬甸華人（簡稱緬華）在緬甸中部主要的居住城市之一。原籍緬甸的導演趙德胤在地震發生後，與數十位在台緬華召開記者會，聲淚俱下呼籲台灣社會伸出援手，幫助這個天災人禍接踵而來的國度。在台灣，除了趙德胤之外，HTC前執行長周永明、歌手高明駿以及知名法師釋昭慧都是從緬甸來的緬華。總數約十多萬的緬甸華人族群如何來到台灣？來到這裡後，他們的心路歷程又是如何呢？

蔣萬安推「青年實習平台」議員轟使用率僅1.5% 北市說明了

台北市長蔣萬安上任成立青年局建構「青年實習平台」，鼓勵青年學子充實實習履歷，不過議員發現，實習平台使用僅1萬1303次，...

新北汙水下水道會「報警」 智慧系統2026年上線

因應近年極端氣候帶來的短延時強降雨，新北市水利局推動建置「汙水下水道智慧預警系統」。這套「會報警」的系統，8月7日順利決...

不用人擠人…北市推薦「森林方舟」看大稻埕煙火壓軸場

「2025大稻埕夏日節」周六施放壓軸場，搭配七夕情人節以「愛情來得正是時候」為主題，施放長達8分鐘、480秒的面寬約80...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。