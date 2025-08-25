快訊

蔣萬安推「青年實習平台」議員轟使用率僅1.5% 北市說明了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安去年正式成立青年局。圖為出席開幕儀式照片。本報資料照片
台北市長蔣萬安去年正式成立青年局。圖為出席開幕儀式照片。本報資料照片

台北市長蔣萬安上任成立青年局建構「青年實習平台」，鼓勵青年學子充實實習履歷，不過議員發現，實習平台使用僅1萬1303次，以大專青年70多萬人算使用率1.53%；職缺多住宿餐飲與打工無異，也難彰顯平台價值。

青年局回應，目前企業實習需求主要集中大專在學青年，特別是大二、大三生。據統計，北市此階段學生數約為10.4萬人，且部分科系已有內含實習課程。截至目前，已130家企業進駐平台，產業涵蓋專業科技業（25%）、資訊傳播（19%）、旅宿業（15%）等，並非僅限餐飲旅宿類。

據北市府統計，台北市至今年7月底，青年局實習平台實際使用次數1萬1303次，一般大專院校在學學生（約18至22歲）共9萬5027人；可能具備大專以上學歷資格、又屬青年共73萬9490人。

議員吳世正以此數據做為青年實習平台潛在使用者基數算，發現青年實習平台最高使用率僅約1.53%；具備一定求職能力的18至22歲在學青年族群，最高使用率也僅略高於1成左右，整體使用普及度極低。再檢視截至今年7月30日已刊登的企業120家次、38種職缺，2041個職缺數，發現並未包含11類產業類別，且住宿及餐飲業職缺數額為1207個，占近6成。

吳質疑，青年透過平台瀏覽實習機會，發現極大比例都為餐飲內外場、飯店服務或門市銷售等，此類工作具備高度勞力需求及高度可取代性，與一般打工無異，難彰顯平台欲培養青年探索專業或長期職涯發展政策價值。

另，目前平台職缺產業類別標籤竟是依企業「自行標註」，青年局缺乏必要的引導或把關，導致平台功能易流於單純的職缺公告欄，未能達到「縮短學用落差、培養專業能力」政策目標。

青年局表示，為提升平台實質效益，已辦理逾20場入校說明會，整合實習、職場體驗與補助等資源，並透過多元管道擴大宣傳。目前青年實習平台使用族群（15至24歲）失業率已從15.3%降至9.8%，為近5年最佳表現，亦為六都中降幅最大，政策已見初步成果。不過會持續強化成效評估，優化統計維度，包含檢討職缺分類、增設學用落差指標，並加強實習後續留任追蹤，務求精準反映政策實效。

吳世正也認為，目前青年局兩項補助津貼，對象均限定設籍北市滿6個月以上，但現況觀察，北市大專院校學子遍及全國，許多非設籍青年於北市生活、學習與實習，對人力資源市場具潛在貢獻，並有相當比例期望畢業後留台北市，補助政策仍存在支持不足隱憂，可能削弱青年畢業後留北市就業的誘因。

青年局表示，將持續檢視預算執行情形，評估未來擴大適用對象之可能性。

青年 實習 蔣萬安

