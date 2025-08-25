快訊

俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

續查台師大女足吸血案！教練周台英涉詐欺侵占 遭北檢搜索約談

經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

聽新聞
0:00 / 0:00

北市食藥妝違規廣告罰緩累積破3千萬 「77老大」這產品連3年開罰第一

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市衛生局今公布上半年違規廣告查緝情形，，其中網紅「77老大」創辦七寶創意有限公司產品「LABELLE拉蓓」累積裁罰金額逾400萬，已連續三年罰緩金額第一。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今公布上半年違規廣告查緝情形，，其中網紅「77老大」創辦七寶創意有限公司產品「LABELLE拉蓓」累積裁罰金額逾400萬，已連續三年罰緩金額第一。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今公布上半年違規廣告查緝情形，包含食品、藥品、醫療器材及化妝品違規廣告共開罰281件、裁罰累計3704萬元，其中網紅「77老大」創辦七寶創意有限公司產品「LABELLE拉蓓」累積裁罰金額逾400萬，已連續三年罰緩金額第一。衛生局坦言，目前僅能靠裁罰嚇阻業者，若後續再有違規，將依法加重罰緩金額。

根據統計，遭裁罰項目中食品廣告違規182件裁罰金額達2384萬元占比最高，藥品醫療器材19件裁罰780萬元居次，化妝品佔80件裁罰540萬元位居第3，而其中七寶創意有限公司產品「LABELLE拉蓓」，違規廣告累積罰鍰達484萬，食品廣告詞句涉及誇大不實，該公司為知名網紅77老大創辦，光是去年就累計遭罰高達694萬元。

食品藥物管理科科長林冠蓁表示，七寶創意有限公司已是連續3年罰鍰第1名，查獲違規網路平台廣告會要求下架，但廠商常會下架後修改文案重新上架廣告，如果查獲再度違規，會加重裁罰。

衛生局以違規廣告媒體分類統計分析，網路225件，佔比約8成最多，其次為電視共45件、廣播5件居第3，並分析網站違規廣告，以公司官網116件最多、裁罰金額1648萬元。另外從社群媒體分類統計，Facebook 30件裁罰499萬元，Instagram 9件裁罰146萬元，YouTube 3件裁罰45萬元。

衛生局提醒，一般商品廣告如宣稱施用於人體並涉及診斷、治療、減輕、預防人類疾病醫療效能，則違反「藥事法」或「醫療器材管理法」規定，若產品具醫療用途，應依相關規定辦理藥品或醫療器材查驗登記，刊登廣告亦應事先申請核准，始得刊登，如宣稱效能非針對人體，則非屬醫療效能，應提供客觀科學驗證等相關事證資料證明其宣稱效果，否則將涉及誇大不實，違反「公平交易法」規定。

北市衛生局今公布上半年違規廣告查緝情形，，其中網紅「77老大」創辦七寶創意有限公司產品「LABELLE拉蓓」累積裁罰金額逾400萬，已連續三年罰緩金額第一。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今公布上半年違規廣告查緝情形，，其中網紅「77老大」創辦七寶創意有限公司產品「LABELLE拉蓓」累積裁罰金額逾400萬，已連續三年罰緩金額第一。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今公布上半年違規廣告查緝情形，，網紅「77老大」推出「LABELLE拉蓓」累積裁罰金額逾400萬，已連續三年罰緩金額第一。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今公布上半年違規廣告查緝情形，，網紅「77老大」推出「LABELLE拉蓓」累積裁罰金額逾400萬，已連續三年罰緩金額第一。圖／北市衛生局提供

廣告 衛生局

延伸閱讀

非屬體制內！北市逾500代理教師領不到敬師禮金 教育局允評估

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

被指公款幫郭昭巖慶生 北市義交大隊長挨告侵占

不用人擠人…北市推薦「森林方舟」看大稻埕煙火壓軸場

相關新聞

北市食藥妝違規廣告罰緩累積破3千萬 「77老大」這產品連3年開罰第一

北市衛生局今公布上半年違規廣告查緝情形，包含食品、藥品、醫療器材及化妝品違規廣告共開罰281件、裁罰累計3704萬元，其...

議員揪違規臨停開罰標準不一 新北揭原因：已報警政署釋疑

交通違規檢舉一市兩制，新北市議員陳世軒指出，違規臨時停車在各行政區被開單條件不一，且並非新北獨有現象，而是全台各縣市通病...

我們不是滇緬孤軍！緬甸華裔在台灣（上）

2025年3月底，緬甸發生規模7.7的地震，被稱為「瓦城」的曼德勒（Mandalay）災情慘重。曼德勒就是緬甸華人（簡稱緬華）在緬甸中部主要的居住城市之一。原籍緬甸的導演趙德胤在地震發生後，與數十位在台緬華召開記者會，聲淚俱下呼籲台灣社會伸出援手，幫助這個天災人禍接踵而來的國度。在台灣，除了趙德胤之外，HTC前執行長周永明、歌手高明駿以及知名法師釋昭慧都是從緬甸來的緬華。總數約十多萬的緬甸華人族群如何來到台灣？來到這裡後，他們的心路歷程又是如何呢？

蔣萬安推「青年實習平台」議員轟使用率僅1.5% 北市說明了

台北市長蔣萬安上任成立青年局建構「青年實習平台」，鼓勵青年學子充實實習履歷，不過議員發現，實習平台使用僅1萬1303次，...

新北汙水下水道會「報警」 智慧系統2026年上線

因應近年極端氣候帶來的短延時強降雨，新北市水利局推動建置「汙水下水道智慧預警系統」。這套「會報警」的系統，8月7日順利決...

不用人擠人…北市推薦「森林方舟」看大稻埕煙火壓軸場

「2025大稻埕夏日節」周六施放壓軸場，搭配七夕情人節以「愛情來得正是時候」為主題，施放長達8分鐘、480秒的面寬約80...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。