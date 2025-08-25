北市食藥妝違規廣告罰緩累積破3千萬 「77老大」這產品連3年開罰第一

北市衛生局今公布上半年違規廣告查緝情形，包含食品、藥品、醫療器材及化妝品違規廣告共開罰281件、裁罰累計3704萬元，其中網紅「77老大」創辦七寶創意有限公司產品「LABELLE拉蓓」累積裁罰金額逾400萬，已連續三年罰緩金額第一。衛生局坦言，目前僅能靠裁罰嚇阻業者，若後續再有違規，將依法加重罰緩金額。

根據統計，遭裁罰項目中食品廣告違規182件裁罰金額達2384萬元占比最高，藥品醫療器材19件裁罰780萬元居次，化妝品佔80件裁罰540萬元位居第3，而其中七寶創意有限公司產品「LABELLE拉蓓」，違規廣告累積罰鍰達484萬，食品廣告詞句涉及誇大不實，該公司為知名網紅77老大創辦，光是去年就累計遭罰高達694萬元。

食品藥物管理科科長林冠蓁表示，七寶創意有限公司已是連續3年罰鍰第1名，查獲違規網路平台廣告會要求下架，但廠商常會下架後修改文案重新上架廣告，如果查獲再度違規，會加重裁罰。

衛生局以違規廣告媒體分類統計分析，網路225件，佔比約8成最多，其次為電視共45件、廣播5件居第3，並分析網站違規廣告，以公司官網116件最多、裁罰金額1648萬元。另外從社群媒體分類統計，Facebook 30件裁罰499萬元，Instagram 9件裁罰146萬元，YouTube 3件裁罰45萬元。

衛生局提醒，一般商品廣告如宣稱施用於人體並涉及診斷、治療、減輕、預防人類疾病醫療效能，則違反「藥事法」或「醫療器材管理法」規定，若產品具醫療用途，應依相關規定辦理藥品或醫療器材查驗登記，刊登廣告亦應事先申請核准，始得刊登，如宣稱效能非針對人體，則非屬醫療效能，應提供客觀科學驗證等相關事證資料證明其宣稱效果，否則將涉及誇大不實，違反「公平交易法」規定。 北市衛生局今公布上半年違規廣告查緝情形，，其中網紅「77老大」創辦七寶創意有限公司產品「LABELLE拉蓓」累積裁罰金額逾400萬，已連續三年罰緩金額第一。圖／北市衛生局提供 北市衛生局今公布上半年違規廣告查緝情形，，網紅「77老大」推出「LABELLE拉蓓」累積裁罰金額逾400萬，已連續三年罰緩金額第一。圖／北市衛生局提供

