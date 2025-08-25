文資提出新事證得以一審再次審？ 居民嘆北市溫州街日本官舍遲遲未都更

台北市溫州街52巷5號、7號的日本官舍，於民國111年曾審議文資身份，結果確定為不具文化價值，但事隔2年多，文資團體又再以新事證重提文資審議，這使得已達到百分百同意都更的居民質疑，為何能夠一審再審。文化局說明，這次事前有經過會議，卻認為新事證，因此才得以再審。

溫州街52巷5號、7號的日本官舍，為4棟、2戶一棟的雙拼建築，行政院文建會首任主委陳奇祿故居的7號與5號共享同一個屋頂。文化局在111年邀集文資委員會勘，經過審議後，不具有文化資產潛力，解除列冊。

事隔2年，文資團體在113年4月下旬及7月中旬提出陳奇祿居住的新事證及照片，並提報歷史建築及紀念建築。因此今天再度召開審議，但在地居民也不滿，會中表達出新事證不具代表性，為何以能夠一再審議。

對此，文資委員劉宗德也在會中詢問文化局，111年曾經解除列冊，但如今又出現所謂的新事實、新證據，局處是怎麼判斷，且再次重新審議調查，若調查後委員觀點有所出入，未來類似案件會不會成為法律申訴案？呼籲文化局要說明。

文化局說明，有關地域環境、建物現況及特色部分，列冊會勘時委員皆已明確了解，所以在建物硬體的價值認定已明確。不過，此次申請人所提供的資訊，包含陳奇祿院士的生活軌跡、文資法立法說明等，適用於審議歷史建築適用基準，包含歷史、文化、藝術有高度貢獻及關聯。

文化局說，為此，111年列冊時沒有與人物貢獻的具體事實檢視，因此再由專案小組來討論。提出新事證後，文化局會召開會議請文資委員，確認是否為新事證，若是才會再召開文資會議。

據了解，目前現行法規沒有規範，不能夠再審的狀況。台北市溫州街52巷5號、7號一案，由於已劃定都市計畫範圍，今天會議中確定非文資身份後，之後就會進行後續期程。

商品推薦