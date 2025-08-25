快訊

92歲「銀髮飛人」破4項短跑世界紀錄 研究揭驚人身體秘密

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

鞏固夥伴關係 AIT：谷立言與國民黨立委討論美台防衛合作

聽新聞
0:00 / 0:00

文資提出新事證得以一審再次審？ 居民嘆北市溫州街日本官舍遲遲未都更

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
首任文建會（今文化部）主委陳奇祿故居，以及與陳宅同棟的另一戶。記者潘俊宏／攝影
首任文建會（今文化部）主委陳奇祿故居，以及與陳宅同棟的另一戶。記者潘俊宏／攝影

台北市溫州街52巷5號、7號的日本官舍，於民國111年曾審議文資身份，結果確定為不具文化價值，但事隔2年多，文資團體又再以新事證重提文資審議，這使得已達到百分百同意都更的居民質疑，為何能夠一審再審。文化局說明，這次事前有經過會議，卻認為新事證，因此才得以再審。

溫州街52巷5號、7號的日本官舍，為4棟、2戶一棟的雙拼建築，行政院文建會首任主委陳奇祿故居的7號與5號共享同一個屋頂。文化局在111年邀集文資委員會勘，經過審議後，不具有文化資產潛力，解除列冊。

事隔2年，文資團體在113年4月下旬及7月中旬提出陳奇祿居住的新事證及照片，並提報歷史建築及紀念建築。因此今天再度召開審議，但在地居民也不滿，會中表達出新事證不具代表性，為何以能夠一再審議。

對此，文資委員劉宗德也在會中詢問文化局，111年曾經解除列冊，但如今又出現所謂的新事實、新證據，局處是怎麼判斷，且再次重新審議調查，若調查後委員觀點有所出入，未來類似案件會不會成為法律申訴案？呼籲文化局要說明。

文化局說明，有關地域環境、建物現況及特色部分，列冊會勘時委員皆已明確了解，所以在建物硬體的價值認定已明確。不過，此次申請人所提供的資訊，包含陳奇祿院士的生活軌跡、文資法立法說明等，適用於審議歷史建築適用基準，包含歷史、文化、藝術有高度貢獻及關聯。

文化局說，為此，111年列冊時沒有與人物貢獻的具體事實檢視，因此再由專案小組來討論。提出新事證後，文化局會召開會議請文資委員，確認是否為新事證，若是才會再召開文資會議。

據了解，目前現行法規沒有規範，不能夠再審的狀況。台北市溫州街52巷5號、7號一案，由於已劃定都市計畫範圍，今天會議中確定非文資身份後，之後就會進行後續期程。

日本 文化局 歷史建築

延伸閱讀

陳奇祿故居再送審文資 壓倒性票數結果出爐

新總圖興建竹市25萬餘冊書暫無法借閱 市府：封存多為罕見書

2025竹塹中元城隍祭 竹市限定實境遊戲登場

歷史建築文化路郵局修復延宕 王美惠批中華郵政拖延環境惡化

相關新聞

北市食藥妝違規廣告罰緩累積破3千萬 「77老大」這產品連3年開罰第一

北市衛生局今公布上半年違規廣告查緝情形，包含食品、藥品、醫療器材及化妝品違規廣告共開罰281件、裁罰累計3704萬元，其...

議員揪違規臨停開罰標準不一 新北揭原因：已報警政署釋疑

交通違規檢舉一市兩制，新北市議員陳世軒指出，違規臨時停車在各行政區被開單條件不一，且並非新北獨有現象，而是全台各縣市通病...

我們不是滇緬孤軍！緬甸華裔在台灣（上）

2025年3月底，緬甸發生規模7.7的地震，被稱為「瓦城」的曼德勒（Mandalay）災情慘重。曼德勒就是緬甸華人（簡稱緬華）在緬甸中部主要的居住城市之一。原籍緬甸的導演趙德胤在地震發生後，與數十位在台緬華召開記者會，聲淚俱下呼籲台灣社會伸出援手，幫助這個天災人禍接踵而來的國度。在台灣，除了趙德胤之外，HTC前執行長周永明、歌手高明駿以及知名法師釋昭慧都是從緬甸來的緬華。總數約十多萬的緬甸華人族群如何來到台灣？來到這裡後，他們的心路歷程又是如何呢？

北投在地40年老字號「高記茶莊」9月漲價！網力挺：還是便宜又大杯

物價直直漲，又有一家老字號茶飲料店準備調漲！有網友在臉書社團「靠北北投幫」貼出照片，北投在地超40年的超人氣茶飲店「高記...

蔣萬安推「青年實習平台」議員轟使用率僅1.5% 北市說明了

台北市長蔣萬安上任成立青年局建構「青年實習平台」，鼓勵青年學子充實實習履歷，不過議員發現，實習平台使用僅1萬1303次，...

文資提出新事證得以一審再次審？ 居民嘆北市溫州街日本官舍遲遲未都更

台北市溫州街52巷5號、7號的日本官舍，於民國111年曾審議文資身份，結果確定為不具文化價值，但事隔2年多，文資團體又再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。