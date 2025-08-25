議員揪違規臨停開罰標準不一 新北揭原因：已報警政署釋疑

交通違規檢舉一市兩制，新北市議員陳世軒指出，違規臨時停車在各行政區被開單條件不一，且並非新北獨有現象，而是全台各縣市通病，他認為應全國統一標準，避免執法混亂。新北市警局交通大隊強調，並無差別執法，而是執行細節標準有些微落差，已在8月22日報請內政部警政署釋疑。

據新北市警局交通大隊統計，2024年違規臨時停車共取締13萬1258件、占取締各類交通違規樣態5.5%。議員陳世軒近日接獲反映，有民眾發現在新莊違規臨時停車被開單，比板橋檢舉條件寬鬆，不同行政區的警局有各自認定標準，導致認定上出現「一市兩制」，民眾無所適從。

陳進一步指出，依據「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第12條規定，檢舉違規臨時停車應提供上、下客、貨臨時停車照片或影像，及車輛停止時間未滿三分鐘之照片或影像，包含停車及駛離畫面各一張，但民眾收到罰單僅附上車輛停在人行道的畫面，而板橋、新店則須依細則要求，提供上下客貨車的佐證畫面，及完整的停等與駛離影像。

陳世軒說，在A區容易檢舉、在B區條件比較複雜，且台北市同樣有類似狀況。陳世軒指出，顯然這個執法標準不一的問題，已不僅限地方，而是通盤性的全國問題。基層員警的勤務已經很重，莫再為違停認定爭議加重負擔，呼籲警政署、交通部盡快統一標準，建立全國一致的舉發條件，否則只會招來更多民怨，增加基層警察壓力。

交通大隊指出，並無差別執法情事，而是執行面因細節標準未臻一致產生誤解。員警依道路交通管理處罰條例、違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，及交通部公共運輸及監理司函頒「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條施以勸導審核認定原則」等規定，審核違規要件據以舉發。

交通大隊說，有關審核標準疑義，已於8月22日報請內政部警政署釋疑，避免後續執法爭議。基層員警勤務繁重，除維護治安，還需處理大量交通檢舉案件。為避免標準不一造成誤解與爭議，將持續透過各式場合機會加強教育訓練，減輕基層員警執法壓力。

