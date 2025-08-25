快訊

新北汙水下水道會「報警」智慧系統2027年上線

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市汙水廠站設施監測情況。圖／新北市水利局提供
新北市汙水廠站設施監測情況。圖／新北市水利局提供

因應近年極端氣候帶來的短延時強降雨，新北市水利局推動建置「汙水下水道智慧預警系統」。這套「會報警」的系統，8月7日順利決標，總經費1200萬元，將賦予汙水管線「預知」災害能力，2027年6月系統上線後，新北汙水系統將具備即時監控與預警功能，大幅提升面對暴雨時的應變效率與防災能力。

水利局長宋德仁表示，這套智慧預警系統將成為城市的「地下大腦」，將在獅子頭抽水站建置硬體，把全市所有汙水抽水站、處理廠的數據，跟天氣預報、地圖資訊全部彙整分析。這套系統除了能主動預警外，也能將資訊介接至既有的智慧防汛平台，讓操作人員在災害發生前，能精準預測水位變化、掌握潛在風險，全面提升應變效率。

水利局指出，新北市汙水接管已破125萬戶大關，總接管戶數全國第一，隨著極端氣候頻繁，短時間大雨一來，大量雨水可能湧入汙水下水道系統，造成管線超載、汙水外溢、馬路上人孔氣衝等風險，透過建置智慧預警系統，要讓防災從「出事了再救」，變成「出事前就先擋好」。

新北推動汙水下水道建設走了20多年，宋德仁說，借如今導入智慧科技，讓整個系統從「被動應變」升級為「主動預警」，實現智慧治理。未來在面對短時強降雨等挑戰時，將大幅降低汙水外溢與設施損壞機率，全面提升城市韌性與生活品質。

颱風警報發布後，水利局人員會提前佈設抽水機。圖／新北市水利局提供
颱風警報發布後，水利局人員會提前佈設抽水機。圖／新北市水利局提供

德仁 水利局 強降雨 極端氣候

