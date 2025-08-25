網售動物用藥違法 北市府接獲9件檢舉移送2件

台北市動保處今天表示，統計至7月底接獲檢舉網路違法販賣動物用藥共9件，有2件已移送所轄地方政府評估開罰，經查以臉書社團兜售最多，消費者應透過合法管道買動物用藥。

台北市動物保護處新聞資料提到，網路販售動物用藥品是違法行為，統計至今年7月底，已接獲9件檢舉網路違法販賣動物用藥案，後續經查獲屬實，將依違反動物用藥品管理法，開罰新台幣9萬至45萬元罰鍰，如未經核准擅自輸入國外動物用藥品，更可能會有刑事責任。

動保處表示，統計9件檢舉案有2件已移送新北、嘉義，由地方政府評估開罰，2件調查中，5件因透過臉書社團張貼及LINE群組推銷，仍在追查相關人。

此外，今年接獲網路違法販售動物用藥的檢舉案，以臉書（Facebook）社團最多，但因社團內的網友都具概念及警覺性，未接獲網購動物用藥後，導致寵物發生狀況的案例。

動保處表示，不可透過網路商城、臉書、LINE等管道販售寵物用品及食品，且更不能宣稱具療效，民眾應從合法管道如動物醫院等處買動物用藥，以確保寵物健康安全。

動保處提到，今年接獲檢舉案販售動物用藥包含驅蟲藥、滴劑、眼藥、藥用洗劑等，以犬貓使用最多，但因藥品來源、賣家身分不明，寵物使用後可能造成無法挽回的危害。

動保處重申，民眾買寵物藥品時，務必認明具有動物藥入字或動物藥製字等中央核准字號，寵物相關保健食品，不得宣傳具有醫療效果等，否則也是違反動物用藥品管理法。相關保護動物資訊，可至官方網站查詢。

