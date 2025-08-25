網售動物用藥違法 北市府接獲9件檢舉移送2件

快訊

中央社／ 台北25日電

台北市動保處今天表示，統計至7月底接獲檢舉網路違法販賣動物用藥共9件，有2件已移送所轄地方政府評估開罰，經查以臉書社團兜售最多，消費者應透過合法管道買動物用藥。

台北市動物保護處新聞資料提到，網路販售動物用藥品是違法行為，統計至今年7月底，已接獲9件檢舉網路違法販賣動物用藥案，後續經查獲屬實，將依違反動物用藥品管理法，開罰新台幣9萬至45萬元罰鍰，如未經核准擅自輸入國外動物用藥品，更可能會有刑事責任。

動保處表示，統計9件檢舉案有2件已移送新北、嘉義，由地方政府評估開罰，2件調查中，5件因透過臉書社團張貼及LINE群組推銷，仍在追查相關人。

此外，今年接獲網路違法販售動物用藥的檢舉案，以臉書（Facebook）社團最多，但因社團內的網友都具概念及警覺性，未接獲網購動物用藥後，導致寵物發生狀況的案例。

動保處表示，不可透過網路商城、臉書、LINE等管道販售寵物用品及食品，且更不能宣稱具療效，民眾應從合法管道如動物醫院等處買動物用藥，以確保寵物健康安全。

動保處提到，今年接獲檢舉案販售動物用藥包含驅蟲藥、滴劑、眼藥、藥用洗劑等，以犬貓使用最多，但因藥品來源、賣家身分不明，寵物使用後可能造成無法挽回的危害。

動保處重申，民眾買寵物藥品時，務必認明具有動物藥入字或動物藥製字等中央核准字號，寵物相關保健食品，不得宣傳具有醫療效果等，否則也是違反動物用藥品管理法。相關保護動物資訊，可至官方網站查詢。

不用人擠人…北市推薦「森林方舟」看大稻埕煙火壓軸場

「2025大稻埕夏日節」周六施放壓軸場，搭配七夕情人節以「愛情來得正是時候」為主題，施放長達8分鐘、480秒的面寬約80...

去年瀕危金鵐現蹤 田寮洋羽豐米開放預購 今年留5分地長再生稻餵鳥

新北市貢寮區農民吳戶東接受輔導，4年前由慣行農業轉作友善耕作，加入生產在地農產品牌「羽豐米」。他也擔任田寮洋賞鳥小旅行講...

星期評論／防堵新興菸品誘惑學子 別流於口號

台北市府近日重申依自治條例禁止校園周邊50公尺販售加熱菸，並考慮擴大範圍，在缺乏配套下，看似積極保護青少年健康政策，卻流...

新北行道樹藏隱憂 民代：落實適地適木

新北7萬棵行道樹是城市景觀一環，選擇樹種、管理學問大，審計報告指新北部分行道樹有竄根、不耐強風或飛絮等問題，影響安全也增...

淡水漁人碼頭煙火秀絢麗登場 蘆洲警施放無人機掌控人流維安

2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀今晚登場，除淡水主會場外，八里左岸、觀海長堤賞鳥區、十三行公園及北堤沙灘都是絕佳觀賞...

「探旅新北」壓軸場登場 年底「耶誕快追」接棒開跑

新北市觀旅局主辦的「探旅新北定向越野」系列活動昨在淡水迎來壓軸場，吸引逾千位民眾熱情參與。自2023年開辦以來，活動橫跨...

