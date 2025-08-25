不用人擠人…北市推薦「森林方舟」看大稻埕煙火壓軸場

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾不想人擠人擠到河濱公園欣賞煙火，北市工務局大地工程處推薦捷運劍潭站上圓山的「森林方舟」平台新賞煙火景點，不僅看大稻埕煙火，台北夜景也盡收眼底。圖/工務局提供
「2025大稻埕夏日節」周六施放壓軸場，搭配七夕情人節以「愛情來得正是時候」為主題，施放長達8分鐘、480秒的面寬約800公尺大型煙火，民眾還可欣賞近年在日本及台灣引發話題的大型千輪煙火「埕彩千輪」。

民眾不想人擠人擠到河濱公園欣賞煙火，北市工務局大地工程處推薦捷運劍潭站上圓山的「森林方舟」平台新賞煙火景點，不僅看大稻埕煙火，台北夜景也盡收眼底。

本周六就是今年大稻埕夏日節最後一場煙火施放，大地處表示，民眾除了在河濱公園觀賞煙火，大地工程處全新亮相的「森林方舟」觀景平台也是賞煙火的好地點，這裡擁有開闊無遮蔽的視野，能同時將大稻埕煙火與台北夜景盡收眼底，帶來截然不同的觀賞體驗，想一睹不同景緻的台北煙火，就請抓好登上方舟的時間。 

「森林方舟」以船形樣貌設計，藉由場域形式帶入沉浸感受，「森林方舟」可俯瞰市景、直眺淡水河忠孝橋與忠孝碼頭，東西視野可及松機跑道尾端至劍潭地區，台北101、新光三越大樓與圓山飯店等多個台北知名地標盡收眼底，提供全新的觀景視角，捕捉日夜不同景色的美感，讓大眾在體驗圓山豐富的遊憩性時又多了一處不同風格的森林休憩空間。 

民眾要前來方舟的交通，只要搭乘捷運淡水信義線至劍潭站，從二號出口步行至中山北路對面劍潭福正宮旁的圓山風景區登山口就能上山。大地處也提醒，夜間山區光線不佳，想上山的民眾朋友記得攜帶隨身照明工具，並注意安全。

「森林方舟」以船形樣貌設計，可俯瞰市景、直眺淡水河忠孝橋與忠孝碼頭，東西視野可及松機跑道尾端至劍潭地區，台北101、新光三越大樓與圓山飯店等盡收眼底。圖/工務局提供
捷運 大稻埕 淡水河

