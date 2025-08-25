快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市貢寮區田寮洋保育有成，成為候鳥東亞澳遷徙線的重要中繼站，圖為小辮鴴。圖／新北市農業局提供、楊宗誠攝影
新北市貢寮區田寮洋保育有成，成為候鳥東亞澳遷徙線的重要中繼站，圖為小辮鴴。圖／新北市農業局提供、楊宗誠攝影

新北市貢寮農民吳戶東接受輔導，4年前由慣行農業轉作友善耕作，加入生產在地農產品牌「羽豐米」。他也擔任田寮洋賞鳥小旅行講師與導覽員，跟民眾分享田寮洋的保育歷程及如何種出好吃的羽豐米。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北農業核心就是「健康」，透過推動友善及有機耕作，融合棲地保育的概念使農業生產能達到雙贏，用健康的羽豐米擴大農地價值，全方位促進農業永續及環境共好。

羽豐米新米即將上市，農業局說，即日起前50名預購民眾可以獲得限量的「羽豐純米酒」，9月8日起也可以在板橋區農會活力超市選購，歡迎民眾一起支持東北角生態系統，集結地方保育成果的好米。

羽豐米每包2公斤售價240元，9月8日起在板橋區農會獨家販售。農業局今天指出，貢寮田寮洋是候鳥東亞澳遷徙線的重要中繼站，也是台灣生物多樣性熱點之一，全球知名的鳥類線上資料庫eBird鳥類紀錄達367種，全台第一。

新北市農業局為保護在地豐富生態，輔導農民轉作友善耕作，並在2期稻作休耕時提早翻犁，提供冬候鳥棲息，也成立友善農產品牌「信鳥到站」，推出廣受好評、口感Q彈的羽豐米。

吳戶東在田寮洋出生成長，先前多行慣行農法耕作。他說，早期田寮洋所生產的稻米，多數由宜蘭糧商收購，收購價格低，且無自己的品牌，也沒在地銷售，當地人甚至不知貢寮有產米。

長年在田間農作與鳥為伍，為了讓鳥有更好的棲息處，吳戶東在新北市農業局與人禾基金會的輔導下，2021年加入田寮洋棲地保育行列，由慣行農業轉作友善耕作，田區不使用農藥與除草劑以人工除草，與市府共同生產行銷羽豐米，並在2023年通過綠色保育標章檢驗。

吳戶東表示，經過大家多年的努力，已經有愈來愈多人認識田寮洋的保育行動，不僅讓自己耕種的稻米銷售收益增加2倍，現在看到田寮洋有更多鳥類停駐，還有台灣藍鵲、藍腹鷴、食蟹獴等保育類動物，能餵飽這些鳥同伴，轉作友善的辛苦都值得了。

人禾環境倫理發展基金會保育處長薛博聞指出，基金會長期在田寮洋進行棲地保育與監測，並輔導農民友善耕作，為候鳥營造牠們喜愛的灘地環境。農地多元化使用，展現生產與生態共好，更讓民眾在享用美味米糧的同時，透過消費行動支持田寮洋的環境保育。

去年曾在田寮洋再生稻田，發現國際瀕危鳥種「金鵐」。薛博聞說，今年除持續與貢寮雙玉社區一起合作建立羽豐米收割後的烘穀、碾米、包裝出貨等在地的稻米生產線，另刻意保留5分地的田區不提早翻犁，讓所長出的再生稻與雜草將成為鳥類的天然食物庫。

新北市貢寮區田寮洋保育有成，提早翻犁提供冬候鳥棲息，圖為黑臉鵐。圖／人禾基金會提供
新北市貢寮區田寮洋保育有成，提早翻犁提供冬候鳥棲息，圖為黑臉鵐。圖／人禾基金會提供
新北市貢寮區田寮洋農友吳戶東加入棲地保育，除提高種稻收益，也成功保育環境。圖／新北市農業局提供
新北市貢寮區田寮洋農友吳戶東加入棲地保育，除提高種稻收益，也成功保育環境。圖／新北市農業局提供
新北市貢寮區田寮洋羽豐米新米即將上市，9月8日起可以在板橋區農會活力超市選購。圖／新北市農業局提供
新北市貢寮區田寮洋羽豐米新米即將上市，9月8日起可以在板橋區農會活力超市選購。圖／新北市農業局提供
全球知名的鳥類線上資料庫eBird鳥類紀錄，新北市貢寮區田寮洋發現達367種。圖為小環頸鴴。圖／新北市農業局提供、陳明芫攝影
全球知名的鳥類線上資料庫eBird鳥類紀錄，新北市貢寮區田寮洋發現達367種。圖為小環頸鴴。圖／新北市農業局提供、陳明芫攝影

貢寮 農民 稻米 賞鳥 永續

去年瀕危金鵐現蹤 田寮洋羽豐米開放預購 今年留5分地長再生稻餵鳥

新北市貢寮區農民吳戶東接受輔導，4年前由慣行農業轉作友善耕作，加入生產在地農產品牌「羽豐米」。他也擔任田寮洋賞鳥小旅行講...

