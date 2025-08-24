淡水漁人碼頭煙火秀絢麗登場 蘆洲警施放無人機掌控人流維安

2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀今晚登場，除淡水主會場外，八里左岸、觀海長堤賞鳥區、十三行公園及北堤沙灘都是絕佳觀賞點。蘆洲警為確保會場周邊交通秩序，動員逾50名警力執行交通疏導、人車分道以加快疏散，確保活動順利圓滿。

蘆洲警方表示，依據中華電信人流數據資料，八里渡船頭至十三行園區周邊人流於今日7時即突破萬人，人潮還不斷持續湧入，在煙火施放時達到尖峰。警方特別組成無人機隊，共有3名具專業資格警員操作，透過空拍即時掌控人潮聚集處及人流移動狀況，並同步回傳影像至前進指揮所。

警方依此掌握現場動態，快速調度警力調整策略，在縝密規劃與科技設備輔助下，活動結束後人潮疏散順暢，交通秩序良好。蘆洲分局指出未來將持續運用科技警政，強化即時應變與維安能量，營造更安全便捷的公共環境。 在八里左岸就可觀賞到絢麗的煙火秀。記者黃子騰／翻攝

