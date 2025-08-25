新北行道樹藏隱憂 民代：落實適地適木

新北7萬棵行道樹是城市景觀一環，選擇樹種、管理學問大，審計報告指新北部分行道樹有竄根、不耐強風或飛絮等問題，影響安全也增加公帑賠償風險。新北景觀處回應，早期栽植木棉、板根樹出現飛絮等困擾，已逐漸汰除，有強化行道樹維管力道。專家與民代呼籲正視樹種與環境適配性，落實適地適木原則。

新北市景觀處表示，對高風險樹木，會透過修剪、綁固等方式維護，若有竄根破壞設施、病蟲害或傾斜腐朽等情況，會安排專家勘查，再依建議改善或汰除。市府也要求各單位參考林試所推薦的6種原生樹種，將環境條件納入評估；現有問題樹木由各公所調查竄根影響人行道路段，會配合工程一併處理。

景觀處長林俊德指出，近年新北未發生行道樹倒塌傷行人事件，但有部分樹種帶來環境困擾，例如木棉飄絮對氣管敏感族群不友善，市府會在開花前「打花、打果」處理，並停止在人行道栽植木棉等爭議樹種。

議員金瑞龍表示，市區樹種繁多，部分因病蟲害蛀空結構受損，颱風天可能造成危險，建議新北比照北市推動全面健檢，並編列預算建立制度化巡檢，才能防患未然。

議員張嘉玲主張建立樹木履歷制度，透過列管追蹤樹木健康狀況。她指出，大王椰子樹在人行道和校園常造成困擾，修剪不易，落葉也可能砸傷行人，不適合栽植在行人空間，榕樹也容易竄根破壞人行道，易釀跌倒事故。她回顧去年康芮颱風在中永和一帶吹倒上千棵樹，若未落實適地適種，綠地反而成為隱憂。

都市林健康美化協會理事長黃裕星指出，問題不在樹種本身，是種植位置是否合適，依北市規範，人行道若寬度僅2.5公尺，不得栽植喬木，要有2.5至3.5公尺才適合，否則樹根難以正常生長，終將破壞道路或設施。

樹藝師藍梁文說，將風險歸咎於樹種是不負責任說法，任何樹木都有風險，真正造成問題的都是人為因素。他舉例，人行道整修時若隨意開挖，往往造成樹根斷裂衍生安全隱患，應建立制度化巡檢，高風險樹木要縮短檢查周期。

商品推薦