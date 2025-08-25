聽新聞
0:00 / 0:00

新北行道樹藏隱憂 民代：落實適地適木

聯合報／ 記者張策／新北報導
審計報告指出，新北市部分行道樹樹種具有竄根、不耐強風或飛絮等潛在風險，若發生傾倒毀損財物，恐需動用公帑賠償。記者張策／攝影
審計報告指出，新北市部分行道樹樹種具有竄根、不耐強風或飛絮等潛在風險，若發生傾倒毀損財物，恐需動用公帑賠償。記者張策／攝影

新北7萬棵行道樹是城市景觀一環，選擇樹種、管理學問大，審計報告指新北部分行道樹有竄根、不耐強風或飛絮等問題，影響安全也增加公帑賠償風險。新北景觀處回應，早期栽植木棉、板根樹出現飛絮等困擾，已逐漸汰除，有強化行道樹維管力道。專家與民代呼籲正視樹種與環境適配性，落實適地適木原則。

新北市景觀處表示，對高風險樹木，會透過修剪、綁固等方式維護，若有竄根破壞設施、病蟲害或傾斜腐朽等情況，會安排專家勘查，再依建議改善或汰除。市府也要求各單位參考林試所推薦的6種原生樹種，將環境條件納入評估；現有問題樹木由各公所調查竄根影響人行道路段，會配合工程一併處理。

景觀處長林俊德指出，近年新北未發生行道樹倒塌傷行人事件，但有部分樹種帶來環境困擾，例如木棉飄絮對氣管敏感族群不友善，市府會在開花前「打花、打果」處理，並停止在人行道栽植木棉等爭議樹種。

議員金瑞龍表示，市區樹種繁多，部分因病蟲害蛀空結構受損，颱風天可能造成危險，建議新北比照北市推動全面健檢，並編列預算建立制度化巡檢，才能防患未然。

議員張嘉玲主張建立樹木履歷制度，透過列管追蹤樹木健康狀況。她指出，大王椰子樹在人行道和校園常造成困擾，修剪不易，落葉也可能砸傷行人，不適合栽植在行人空間，榕樹也容易竄根破壞人行道，易釀跌倒事故。她回顧去年康芮颱風在中永和一帶吹倒上千棵樹，若未落實適地適種，綠地反而成為隱憂。

都市林健康美化協會理事長黃裕星指出，問題不在樹種本身，是種植位置是否合適，依北市規範，人行道若寬度僅2.5公尺，不得栽植喬木，要有2.5至3.5公尺才適合，否則樹根難以正常生長，終將破壞道路或設施。

樹藝師藍梁文說，將風險歸咎於樹種是不負責任說法，任何樹木都有風險，真正造成問題的都是人為因素。他舉例，人行道整修時若隨意開挖，往往造成樹根斷裂衍生安全隱患，應建立制度化巡檢，高風險樹木要縮短檢查周期。

延伸閱讀

誰來選黨魁？國民黨新北議員籲勿再上演宮鬥戲碼

新北行道樹藏風險 民代強調適地適木、全面健檢納管

校長留才北市祭出久任獎章獎金 新北：盼全國建立一致性福利待遇機制

審計報告點名新北行道樹風險 專家：問題不在樹種本身

相關新聞

新北行道樹藏隱憂 民代：落實適地適木

新北7萬棵行道樹是城市景觀一環，選擇樹種、管理學問大，審計報告指新北部分行道樹有竄根、不耐強風或飛絮等問題，影響安全也增...

星期評論／防堵新興菸品誘惑學子 別流於口號

台北市府近日重申依自治條例禁止校園周邊50公尺販售加熱菸，並考慮擴大範圍，在缺乏配套下，看似積極保護青少年健康政策，卻流...

淡水漁人碼頭煙火秀絢麗登場 蘆洲警施放無人機掌控人流維安

2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀今晚登場，除淡水主會場外，八里左岸、觀海長堤賞鳥區、十三行公園及北堤沙灘都是絕佳觀賞...

淡水仲夏煙火秀高空煙花打造夏夜愛情 吸引8萬人次爭睹

淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀吸引眾多旅客到訪，新北捷運公司也打造一系列乘車體驗，包括民歌時光NFC一日票、歌詞時光通道與...

影／淡水漁人碼頭「戀人之橋」煙火秀 七夕前夕浪漫綻放

淡水漁人碼頭「仲夏繽紛樂」今晚迎來終場壓軸，第三場煙火秀以「戀人之橋」為主題，晚間8點施放10分鐘煙火，12吋高空彈搭配...

「探旅新北」壓軸場登場 年底「耶誕快追」接棒開跑

新北市觀旅局主辦的「探旅新北定向越野」系列活動昨在淡水迎來壓軸場，吸引逾千位民眾熱情參與。自2023年開辦以來，活動橫跨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。