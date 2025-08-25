聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／防堵新興菸品誘惑學子 別流於口號

聯合報／ 本報記者洪子凱

台北市府近日重申依自治條例禁止校園周邊50公尺販售加熱菸，並考慮擴大範圍，在缺乏配套下，看似積極保護青少年健康政策，卻流於表面功夫，甚至「頭痛醫頭」，首都施政不能過於天真，得從稽查人力、宣導、跨部門機制等三大重點著手。

中央有條件開放販售加熱菸後，引發家長憂心學生輕易購得，因新興菸品崛起，外型設計酷炫，味道不像傳統紙菸刺鼻，還能自行更換口味，對年輕人有吸引力。

2023年雖修正「菸害防制法」納管電子菸、加熱菸，但市面上仍充斥大量非法產品，不僅透過網路輕易取得，更有不肖業者混入毒品成分，對青少年危害遠勝紙菸。

首都若僅靠一紙自治條例畫定「禁售區」實在蒼白無力，數據顯示，未成年吸食新興菸品逼近8萬人，北市這套自治條例自上路以來，竟未開出任何一張罰單。

原因無他，衛生局人力長期不足，除了菸害防制，還要同時處理藥品、食安與防疫業務，有限稽查能量如何遏止非法菸品氾濫？更別提網路販售跨區域、跨平台，地方政府根本無力追蹤。

更令人憂心的是，北市自治條例僅規範新興菸品，未涵蓋傳統紙菸，若真要防堵青少年接觸菸品，應要全面納管，否則難以彰顯杜絕菸入校園決心。

蔣市府「宣示性政策」並不罕見，表面上看似魄力十足，實則流於口號，與其大張旗鼓開記者會宣告禁售，不如將預算與心力投入在三大重點：校園宣導、增加稽查人力、建立跨部門合作機制，還要定期檢討成效。否則看似亮眼政策，只會是另一場政治焰火表演，市民無感，更無法守護下一代的健康。

延伸閱讀

加熱菸開放後 議員憂「喪屍煙彈」侵入校園要求防堵

擬挹注基隆捷運建公債自治條例爭議大沒過關 議員憂淪財政缺口

加強查緝網路違法販售加熱菸、電子煙 國健署：7個月已下架1萬256件

竹市廢汙水自治條例8月22日實施 全國首例針對廢汙水排放制定

相關新聞

新北行道樹藏隱憂 民代：落實適地適木

新北7萬棵行道樹是城市景觀一環，選擇樹種、管理學問大，審計報告指新北部分行道樹有竄根、不耐強風或飛絮等問題，影響安全也增...

星期評論／防堵新興菸品誘惑學子 別流於口號

台北市府近日重申依自治條例禁止校園周邊50公尺販售加熱菸，並考慮擴大範圍，在缺乏配套下，看似積極保護青少年健康政策，卻流...

淡水漁人碼頭煙火秀絢麗登場 蘆洲警施放無人機掌控人流維安

2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀今晚登場，除淡水主會場外，八里左岸、觀海長堤賞鳥區、十三行公園及北堤沙灘都是絕佳觀賞...

淡水仲夏煙火秀高空煙花打造夏夜愛情 吸引8萬人次爭睹

淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀吸引眾多旅客到訪，新北捷運公司也打造一系列乘車體驗，包括民歌時光NFC一日票、歌詞時光通道與...

影／淡水漁人碼頭「戀人之橋」煙火秀 七夕前夕浪漫綻放

淡水漁人碼頭「仲夏繽紛樂」今晚迎來終場壓軸，第三場煙火秀以「戀人之橋」為主題，晚間8點施放10分鐘煙火，12吋高空彈搭配...

「探旅新北」壓軸場登場 年底「耶誕快追」接棒開跑

新北市觀旅局主辦的「探旅新北定向越野」系列活動昨在淡水迎來壓軸場，吸引逾千位民眾熱情參與。自2023年開辦以來，活動橫跨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。