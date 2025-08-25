星期評論／防堵新興菸品誘惑學子 別流於口號
台北市府近日重申依自治條例禁止校園周邊50公尺販售加熱菸，並考慮擴大範圍，在缺乏配套下，看似積極保護青少年健康政策，卻流於表面功夫，甚至「頭痛醫頭」，首都施政不能過於天真，得從稽查人力、宣導、跨部門機制等三大重點著手。
中央有條件開放販售加熱菸後，引發家長憂心學生輕易購得，因新興菸品崛起，外型設計酷炫，味道不像傳統紙菸刺鼻，還能自行更換口味，對年輕人有吸引力。
2023年雖修正「菸害防制法」納管電子菸、加熱菸，但市面上仍充斥大量非法產品，不僅透過網路輕易取得，更有不肖業者混入毒品成分，對青少年危害遠勝紙菸。
首都若僅靠一紙自治條例畫定「禁售區」實在蒼白無力，數據顯示，未成年吸食新興菸品逼近8萬人，北市這套自治條例自上路以來，竟未開出任何一張罰單。
原因無他，衛生局人力長期不足，除了菸害防制，還要同時處理藥品、食安與防疫業務，有限稽查能量如何遏止非法菸品氾濫？更別提網路販售跨區域、跨平台，地方政府根本無力追蹤。
更令人憂心的是，北市自治條例僅規範新興菸品，未涵蓋傳統紙菸，若真要防堵青少年接觸菸品，應要全面納管，否則難以彰顯杜絕菸入校園決心。
蔣市府「宣示性政策」並不罕見，表面上看似魄力十足，實則流於口號，與其大張旗鼓開記者會宣告禁售，不如將預算與心力投入在三大重點：校園宣導、增加稽查人力、建立跨部門合作機制，還要定期檢討成效。否則看似亮眼政策，只會是另一場政治焰火表演，市民無感，更無法守護下一代的健康。
