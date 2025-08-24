蔣萬安現身3x3台北挑戰賽 強調北市全力支持
「2025 FIBA 3x3 台北挑戰賽」23、24日在中正紀念堂民主大道登場，市長蔣萬安今晚現身致詞，恭喜來自阿姆斯特丹的隊伍獲得冠軍，強調市府將持續全力支持3x3籃球賽，盼愈來愈旺。
台北市政府說明，「2025 FIBA 3x3 台北挑戰賽」昨、今2天在台北展開，這次賽事為FIBA 3x3 第9級賽事（共10級，最高等級為10級奧運賽），共有12個國家地區16支頂尖隊伍參賽，而2024年巴黎奧運 3x3籃球冠軍荷蘭隊班底，同時也是2024年 FIBA 3x3年終賽冠軍的阿姆斯特丹隊也參賽。
今晚賽事舉行閉幕典禮，頒獎時，蔣萬安特別指出：「這不僅是對球員與球隊辛勤付出的肯定，更象徵 3x3籃球精神的傳承與榮耀。」
致詞時，蔣萬安首先恭喜獲得冠軍、來自阿姆斯特丹的隊伍，並請現場球迷熱烈掌聲鼓勵。他說，自己也非常感謝前往觀賽所有球迷朋友，因為有球迷參與，才能讓台北挑戰賽這麼熱烈精彩；並向體育署、中華籃協及ABSOLUTE 3x3聯盟等主辦單位致謝，因其努力讓賽事水準再提升。
他說，今年比賽有來自日本、韓國、香港、德國、阿姆斯特丹、立陶宛等地球隊參與，非常精彩，他個人非常喜歡3x3籃球賽；今年5月1日，台北市政府也攜手旺寶集團及永豐銀行正式冠名成立3x3職業籃球隊，這是台北市、也是全台灣第一支3x3職業籃球隊，展現台北市全力支持的決心，希望球賽未來愈來愈旺。
此外，台北市體育局補充，「Taipei WanBao TPE台北永豐旺寶/台灣」排名第7。
