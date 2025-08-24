快訊

淡水仲夏煙火秀高空煙花打造夏夜愛情 吸引8萬人次爭睹

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
淡水漁人碼頭「仲夏繽紛樂」今晚迎來終場壓軸，第三場煙火秀以「戀人之橋」為主題，晚間8點施放10分鐘煙火，12吋高空彈搭配牡丹、大麗系列大光珠，並有虎尾、千輪等水面煙火，靈感取自七夕鵲橋，營造浪漫氛圍。記者林伯東／攝影
淡水漁人碼頭「仲夏繽紛樂」今晚迎來終場壓軸，第三場煙火秀以「戀人之橋」為主題，晚間8點施放10分鐘煙火，12吋高空彈搭配牡丹、大麗系列大光珠，並有虎尾、千輪等水面煙火，靈感取自七夕鵲橋，營造浪漫氛圍。記者林伯東／攝影

淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀吸引眾多旅客到訪，新北捷運公司也打造一系列乘車體驗，包括民歌時光NFC一日票、歌詞時光通道與民歌西餐廳等，煙火秀今晚8時等場，現場吸引約8萬人次，以七夕鵲橋為靈感，融合多層次煙火特效與水面光影設計，打造專屬夏夜愛情告白。

今年是民歌50周年，淡水是民歌的發源地之一，新北捷運公司打造一系列乘車體驗，包括民歌時光NFC一日票，不但能當日無限次搭乘淡海輕軌，還可以透過手機感應收聽民歌小故事，而紅樹林站與淡水漁人碼頭站也分別搭建歌詞時光通道與民歌西餐廳布景，讓旅客拍照打卡，還有民歌時光主題列車、列車進站及車廂廣播等，讓旅客搭著輕軌就像進入時光隧道，一步步回味從前最經典的記憶。

而今晚演唱會，則由九天民俗技藝團、南方二重唱、徐哲緯、殷正洋、黃韻玲、萬芳、廖柏青、謝宇威經典演出，結合漁業處煙火秀，打造一場經典且懷舊的夏日盛典，讓音樂成為連結過去與未來的橋樑，讓民歌精神繼續流轉、傳承，淡海輕軌兩日共計疏運近5萬人次，較當月同期增加75%。

漁業處則表示，煙火秀24日晚間8時壓軸登場，主題為戀人之橋，以七夕鵲橋為靈感，融合多層次煙火特效與水面光影設計，打造專屬夏夜的愛情告白，拱型特效煙火勾勒出愛情吊橋意象，結合橋型光軸與跑動煙火，營造戀人攜手走橋的畫面，12吋高空煙火彈，搭配牡丹、大麗系列大光珠交錯綻放，夢幻花雨傾瀉夜空，象徵情感層層綻放，畫面充滿張力與驚喜。

此外，淡海輕軌配合調整綠山線及藍海線營運模式，晚上6時起暫停綠山線列車行駛，改由免費接駁公車服務班距7至8分鐘一班，路線自濱海沙崙站行駛至崁頂站。藍海線則運能全開、全線運轉，維持每3至6分鐘一班，疏運觀賞煙火及返程旅客。

淡水漁人碼頭「仲夏繽紛樂」今晚迎來終場壓軸，第三場煙火秀以「戀人之橋」為主題，晚間8點施放10分鐘煙火，12吋高空彈搭配牡丹、大麗系列大光珠，並有虎尾、千輪等水面煙火，靈感取自七夕鵲橋，營造浪漫氛圍。記者林伯東／攝影
淡水漁人碼頭「仲夏繽紛樂」今晚迎來終場壓軸，第三場煙火秀以「戀人之橋」為主題，晚間8點施放10分鐘煙火，12吋高空彈搭配牡丹、大麗系列大光珠，並有虎尾、千輪等水面煙火，靈感取自七夕鵲橋，營造浪漫氛圍。記者林伯東／攝影
淡水漁人碼頭「仲夏繽紛樂」今晚迎來終場壓軸，第三場煙火秀以「戀人之橋」為主題，晚間8點施放10分鐘煙火，12吋高空彈搭配牡丹、大麗系列大光珠，並有虎尾、千輪等水面煙火，靈感取自七夕鵲橋，營造浪漫氛圍。記者林伯東／攝影
淡水漁人碼頭「仲夏繽紛樂」今晚迎來終場壓軸，第三場煙火秀以「戀人之橋」為主題，晚間8點施放10分鐘煙火，12吋高空彈搭配牡丹、大麗系列大光珠，並有虎尾、千輪等水面煙火，靈感取自七夕鵲橋，營造浪漫氛圍。記者林伯東／攝影

