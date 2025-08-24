快訊

影／淡水漁人碼頭「戀人之橋」煙火秀 七夕前夕浪漫綻放

攝影中心／ 記者林伯東／新北即時報導
淡水漁人碼頭「仲夏繽紛樂」今晚迎來終場壓軸，第三場煙火秀以「戀人之橋」為主題，晚間8點施放10分鐘煙火，12吋高空彈搭配牡丹、大麗系列大光珠，並有虎尾、千輪等水面煙火，靈感取自七夕鵲橋，營造浪漫氛圍。記者林伯東／攝影
淡水漁人碼頭「仲夏繽紛樂」今晚迎來終場壓軸，第三場煙火秀以「戀人之橋」為主題，晚間8點施放10分鐘煙火，12吋高空彈搭配牡丹、大麗系列大光珠，並有虎尾、千輪等水面煙火，靈感取自七夕鵲橋，營造浪漫氛圍。記者林伯東／攝影

淡水漁人碼頭「仲夏繽紛樂」今晚迎來終場壓軸，第三場煙火秀以「戀人之橋」為主題，晚間8點施放10分鐘煙火，12吋高空彈搭配牡丹、大麗系列大光珠，並有虎尾、千輪等水面煙火，靈感取自七夕鵲橋，營造浪漫氛圍。

