新北行道樹藏風險 民代強調適地適木、全面健檢納管

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
審計報告指出，新北市部分行道樹樹種具有竄根、不耐強風或飛絮等潛在風險，若發生傾倒毀損財物，恐需動用公帑賠償。記者張策／攝影
審計報告指出，新北市部分行道樹樹種具有竄根、不耐強風或飛絮等潛在風險，若發生傾倒毀損財物，恐需動用公帑賠償。對此，專家與民代均呼籲應正視樹種與環境的適配性，市府則回應已展開健檢與建檔管理，並強調「適地適木」原則，逐步汰換不合適的品種。

新北市景觀處表示，針對高風險樹木，目前主要透過修剪、綁固等方式維護，若有竄根破壞設施、病蟲害或傾斜腐朽等情況，將邀集專家到場勘查，再依建議辦理改善或汰換。景觀處強調，市府已要求各單位參考農業部林業試驗所推薦的六種原生樹種，並將環境條件納入評估；現有問題樹木則由各公所調查竄根影響人行道的路段，配合改善或汰換工程處理。

景觀處長林俊德指出，雖過去未曾發生行道樹倒塌砸傷行人的事件，但確實有樹種帶來環境困擾，例如木棉飄絮對氣管敏感族群不友善，因此市府會在開花前進行「打花、打果」處理，並已停止在人行道栽植木棉等爭議性樹種，未來將配合工程逐步汰換。

新北市議員金瑞龍表示，市區樹種繁多，但部分因病蟲害蛀空結構受損，颱風天更可能造成危險，且落葉量過大清掃困難。他建議新北市可比照台北市推動全面健檢，並編列專責預算，建立制度化巡檢，「各縣市都有做，新北也應該跟進，才能防患未然。」

議員張嘉玲則強調應建立「樹木履歷」制度，透過列管健檢追蹤健康狀況。她指出，大王椰子樹在人行道和校園常造成困擾，不僅修剪不易，掉落葉片也可能砸傷行人，根本不適合栽植在行人空間，榕樹也容易竄根破壞人行道、造成跌倒事故。她呼籲未來應依環境條件妥善選種，否則容易導致危險。她並回憶去年康芮颱風在中永和一帶吹倒4、5千棵樹，提醒若未落實適地適種，綠地反而可能成為隱憂。

民眾也對行道樹管理頗有感受。40歲林小姐表示，小孩上學常經過樹根頂起的人行道，擔心隨時被絆倒；35歲張先生則說，家門口的行道樹颱風時常掉枝砸車，造成困擾；23歲黃同學則認為，行道樹有遮蔭功能很重要，但希望市府挑樹種更聰明，「不要一邊砍掉、一邊重種，浪費公帑」。

人行道 行道樹

