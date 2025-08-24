圓山新亮點「森林方舟」 8/30欣賞大稻埕最後一場煙火盛宴
照片為台北市政府提供
「2025大稻埕夏日節」即將在8月30日（六）晚間8點迎來最後一場煙火盛宴，大地工程處分享全新亮相的「森林方舟」觀景平台，邀請市民欣賞今夏八月最後一場煙花盛典！
大地工程處全新亮相的「森林方舟」觀景平台是不容錯過的好選擇，這裡擁有開闊無遮蔽的視野，能同時將大稻埕煙火與台北夜景盡收眼底，帶來截然不同的觀賞體驗，想一睹不同景緻的台北煙火，除了在河濱公園觀賞煙火，也請抓好登上方舟的時間。
大地處表示「森林方舟」以船形樣貌設計，藉由場域形式帶入沉浸感受，「森林方舟」可俯瞰市景、直眺淡水河忠孝橋與忠孝碼頭，東西視野可及松機跑道尾端至劍潭地區，台北101、新光三越大樓與圓山飯店等多個台北知名地標盡收眼底，提供全新的觀景視角，捕捉日夜不同景色的美感，讓大眾在體驗圓山豐富的遊憩性時又多了一處不同風格的森林休憩空間。
前來方舟的交通非常便利，搭乘捷運淡水信義線至劍潭站，從二號出口步行至中山北路對面劍潭福正宮旁的圓山風景區登山口就能上山。大地處歡迎大家登上方舟，登上甲板御風掌舵，感受駕船出航的樂趣，在船艏平台俯瞰風景，讓它帶您的視野航向大稻埕的八月煙花與台北的城市山河。
大地處提醒夜間山區光線不佳，想上山的民眾朋友記得攜帶隨身照明工具，並注意安全。
