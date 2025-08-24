汐止區汐止貨櫃車聯絡道 8/26夜間銑鋪改道

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市政府養工處為改善汐止貨櫃車聯絡道鋪面品質，於8月26日晚間10時至隔天清晨6時辦理道路銑鋪工程，施工期間將封閉汐止貨櫃車聯絡道往五堵方向汽車道高架橋，請用路人配合現場交管人員指揮通行。

養工處表示，台5乙線高架橋是連接新北市汐止、金山、萬里區和基隆市的重要橋梁，交通流量大，其中汐止往五堵方向路面因彎道多並遭重車輾壓，以致路面經常出現坑洞，本次辦理銑鋪改善可以提供用路人更安全、舒適的行車環境。

養工處說明，8月26日晚上10時至翌日清晨6時，將封閉汐止交流道銜接汐止貨櫃車聯絡道往五堵方向汽車道，欲前往萬里區、金山區、基隆市之汽車請改由汐止交流道內側車道(往大同路方向)替代道路行駛。

養工處提醒，施工期間如遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，施工期間造成不便敬請見諒。

聚傳媒

汐止 車道

