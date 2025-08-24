快訊

獨／高雄槍擊命案龐大利益糾葛？ 權利車「死轉手」追槍手難上加難　

大罷免全被完封 閩南狼自比「先覺者」…網湧留言酸爆

盧秀燕婉拒接國民黨主席 誰能浮出檯面張麗善這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

「探旅新北」壓軸場登場 年底「耶誕快追」接棒開跑

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
探旅新北定向越野帶領跑者穿梭淡水古蹟，沿途探索一滴水紀念館體驗歷史之美。圖／新北市觀旅局提供
探旅新北定向越野帶領跑者穿梭淡水古蹟，沿途探索一滴水紀念館體驗歷史之美。圖／新北市觀旅局提供

新北市觀旅局主辦的「探旅新北定向越野」系列活動昨在淡水迎來壓軸場，吸引逾千位民眾熱情參與。自2023年開辦以來，活動橫跨三年、遍及13個行政區，累計吸引逾2萬人次參與，成功打造全台最具特色的定向越野品牌。市府也預告，年底將由「耶誕快追」馬拉松接力賽接棒登場，邀請全民揪團共跑，用腳步迎接佳節。

觀旅局表示，「探旅新北」從一開始便強調運動結合文化走讀，賽道路線特別融入各區地貌與街區風貌，引導民眾深入巷弄、步道與地標探訪，不只是競賽，更是一場城市冒險。每場活動也搭配在地文化及特色伴手禮，如三芝的水車模型、三峽的藍染、大菁敲拓、樹林的紅露酒等，讓參與者留下深刻地方記憶。

一名參加淡水場的民眾謝先生說，賽事讓他真正體會到「探索地方、旅行新北」的樂趣，直呼明年還想再報名。觀旅局指出，活動自辦理以來場場爆滿、報名火速額滿，反映出市民對深度運動旅遊的高度興趣，也帶動地方觀光與經濟效益。

觀旅局補充，因應後疫情時代觀光趨勢轉變，更重視戶外活動與體驗式行銷，「探旅新北」正是將文化導入運動的一項示範，讓市民在奔跑中認識土地故事，也吸引外地遊客參與，對城市行銷有實質助益。

而年底接力登場的「耶誕快追！2025新北市耶誕馬拉松接力賽」則將於12月7日於新北市府前開跑，賽程全長24.7公里，採三人一組接力方式進行，設有競速組與變裝創意組，不論拚速度或拚造型，都能在耶誕城燈光中體驗冬日熱血與浪漫。

今年活動物資也全面升級，包含特色毛帽與巨型背帶鈴鐺，完賽獎牌更可三人合併拼成耶誕樹造型，象徵隊友間的默契與節慶成就。觀旅局設立LINE社群「揪團組隊一起跑」，方便跑者配對參賽，歡迎市民即早報名參與，在節慶氛圍中共創回憶。

耶誕快追的特色毛帽及巨型鈴鐺背帶。圖／新北市觀旅局提供
耶誕快追的特色毛帽及巨型鈴鐺背帶。圖／新北市觀旅局提供
跑者跑經淡水知名古蹟景點紅毛城，表示經過太多古蹟景點，古蹟魅力令人難忘，結束後還要再回訪細逛。圖／新北市觀旅局提供
跑者跑經淡水知名古蹟景點紅毛城，表示經過太多古蹟景點，古蹟魅力令人難忘，結束後還要再回訪細逛。圖／新北市觀旅局提供
新北市副市長朱惕之（右五）與貴賓蒞臨定向淡水場一同為選手加油。圖／新北市觀旅局提供
新北市副市長朱惕之（右五）與貴賓蒞臨定向淡水場一同為選手加油。圖／新北市觀旅局提供
選手手持定向地圖尋找最佳路線。圖／新北市觀旅局提供
選手手持定向地圖尋找最佳路線。圖／新北市觀旅局提供
2025探旅新北定向越野新增雙人體驗組，無論是親子、情侶或家人朋友，都可以一起同樂。圖／新北市觀旅局提供
2025探旅新北定向越野新增雙人體驗組，無論是親子、情侶或家人朋友，都可以一起同樂。圖／新北市觀旅局提供
探旅新北定向越野適合全齡同樂的賽事，跑者年齡橫跨5歲到80歲者都能輕鬆參與。圖／新北市觀旅局提供
探旅新北定向越野適合全齡同樂的賽事，跑者年齡橫跨5歲到80歲者都能輕鬆參與。圖／新北市觀旅局提供
大菁葉為藍染重要元素，三峽場開賽儀式讓選手透過敲拓手法，創作選手專屬的印記。圖／新北市觀旅局提供
大菁葉為藍染重要元素，三峽場開賽儀式讓選手透過敲拓手法，創作選手專屬的印記。圖／新北市觀旅局提供

運動 馬拉松

延伸閱讀

修杰楷任活動大使 2026渣打馬拉松納入世界賽資格賽

2026渣打銀行台北公益馬拉松 明年1月11日登場

24日淡水漁人碼頭聽民歌看煙火 新北捷運班距加密

台中最強海線辦桌菜色曝光 陳鴻等3大名廚「辦桌嘉年華」上菜

相關新聞

台中新光三越927復業？ 市府：提前恢復使用計畫退回補正

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死悲劇，日前一度傳出有百貨廠商陸續接到新光三越通知，將在9月底復業。與先前不同的是，現...

「探旅新北」壓軸場登場 年底「耶誕快追」接棒開跑

新北市觀旅局主辦的「探旅新北定向越野」系列活動昨在淡水迎來壓軸場，吸引逾千位民眾熱情參與。自2023年開辦以來，活動橫跨...

審計報告點名新北行道樹風險 專家：問題不在樹種本身

審計報告點出新北行道樹栽植風險，認為部分樹種恐有竄根、不耐強風或飛絮等問題，影響安全並增加公帑賠償風險。專家則提醒，問題...

五泰輕軌綜規三度送審 鐵道局揭通過關鍵：9月內完成初審

新北捷運五股泰山輕軌綜合規畫報告8月1日三度送審，鐵道局已在7日收到報告，並指若高公局接受跨越五股交流道段的「大型橋梁方...

新北學子走入市集擺攤 10隊實戰競逐創業總決賽

為強化學生戰力，新北市教育局推動高中職學生的「New StartUp 創業挑戰賽」，今年攜手Good Days 好日市集...

抱石攀岩墜致骨折3年8起 議員提案訂北市版安全規範

有民眾在南港一家抱石攀岩館運動時，從高處墜落造成脊椎壓迫性骨折，民眾認為場館防摔設施未達安全標準，抱石護墊厚度不足；但業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。