「探旅新北」壓軸場登場 年底「耶誕快追」接棒開跑

新北市觀旅局主辦的「探旅新北定向越野」系列活動昨在淡水迎來壓軸場，吸引逾千位民眾熱情參與。自2023年開辦以來，活動橫跨三年、遍及13個行政區，累計吸引逾2萬人次參與，成功打造全台最具特色的定向越野品牌。市府也預告，年底將由「耶誕快追」馬拉松接力賽接棒登場，邀請全民揪團共跑，用腳步迎接佳節。

觀旅局表示，「探旅新北」從一開始便強調運動結合文化走讀，賽道路線特別融入各區地貌與街區風貌，引導民眾深入巷弄、步道與地標探訪，不只是競賽，更是一場城市冒險。每場活動也搭配在地文化及特色伴手禮，如三芝的水車模型、三峽的藍染、大菁敲拓、樹林的紅露酒等，讓參與者留下深刻地方記憶。

一名參加淡水場的民眾謝先生說，賽事讓他真正體會到「探索地方、旅行新北」的樂趣，直呼明年還想再報名。觀旅局指出，活動自辦理以來場場爆滿、報名火速額滿，反映出市民對深度運動旅遊的高度興趣，也帶動地方觀光與經濟效益。

觀旅局補充，因應後疫情時代觀光趨勢轉變，更重視戶外活動與體驗式行銷，「探旅新北」正是將文化導入運動的一項示範，讓市民在奔跑中認識土地故事，也吸引外地遊客參與，對城市行銷有實質助益。

而年底接力登場的「耶誕快追！2025新北市耶誕馬拉松接力賽」則將於12月7日於新北市府前開跑，賽程全長24.7公里，採三人一組接力方式進行，設有競速組與變裝創意組，不論拚速度或拚造型，都能在耶誕城燈光中體驗冬日熱血與浪漫。

今年活動物資也全面升級，包含特色毛帽與巨型背帶鈴鐺，完賽獎牌更可三人合併拼成耶誕樹造型，象徵隊友間的默契與節慶成就。觀旅局設立LINE社群「揪團組隊一起跑」，方便跑者配對參賽，歡迎市民即早報名參與，在節慶氛圍中共創回憶。 耶誕快追的特色毛帽及巨型鈴鐺背帶。圖／新北市觀旅局提供 跑者跑經淡水知名古蹟景點紅毛城，表示經過太多古蹟景點，古蹟魅力令人難忘，結束後還要再回訪細逛。圖／新北市觀旅局提供 新北市副市長朱惕之（右五）與貴賓蒞臨定向淡水場一同為選手加油。圖／新北市觀旅局提供 選手手持定向地圖尋找最佳路線。圖／新北市觀旅局提供 2025探旅新北定向越野新增雙人體驗組，無論是親子、情侶或家人朋友，都可以一起同樂。圖／新北市觀旅局提供 探旅新北定向越野適合全齡同樂的賽事，跑者年齡橫跨5歲到80歲者都能輕鬆參與。圖／新北市觀旅局提供 大菁葉為藍染重要元素，三峽場開賽儀式讓選手透過敲拓手法，創作選手專屬的印記。圖／新北市觀旅局提供

商品推薦