審計報告點名新北行道樹風險 專家：問題不在樹種本身

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
行道樹是城市景觀的一環，樹木管理相當重要，圖為颱風過後街頭行道樹傾倒情況。本報資料照片
行道樹是城市景觀的一環，樹木管理相當重要，圖為颱風過後街頭行道樹傾倒情況。本報資料照片

審計報告點出新北行道樹栽植風險，認為部分樹種恐有竄根、不耐強風或飛絮等問題，影響安全並增加公帑賠償風險。專家則提醒，問題不在於樹種本身，而是栽植位置與管理維護是否得當；樹藝師更批評將風險推給樹種是不負責任的說法。對此，新北市景觀處回應，已展開樹木健檢與建檔作業，未來將全面涵蓋全市7萬多株行道樹，以強化長期管理。

都市林健康美化協會理事長黃裕星指出，問題不在於「樹種本身」，而是「種植位置」是否合適。他說明，依台北市規範，人行道若寬度僅2.5公尺，不得栽植喬木，至少要達到2.5至3.5公尺才適合，否則樹根難以正常生長，終將破壞道路或設施。他強調，行道樹選擇必須依據「生育地」特性判斷，人行道地下管線密集，風險較高，安全島則因透水結構相對適合栽植。至於「竄根」現象，黃裕星認為根源在於管線滲漏，「樹根只是循著水氣進入，不會無緣無故亂竄。」

樹藝師藍梁文則直言，將風險歸咎於樹種是不負責任的推託，「所有樹木都有風險，但真正造成問題的都是人為因素。」他舉例，行道整修時若隨意開挖，往往造成樹根斷裂，衍生安全隱患。藍梁文指出，台北市已推動樹木普查與健檢，他曾協助完成2萬棵樹的建檔與風險評估，針對褐根病、枝條過長等問題採取緩解措施，「不是每顆榕樹都有危險。」他呼籲新北比照，建立制度化巡檢，高風險樹木應縮短檢查周期，全面強化管理。

新北市景觀處長林俊德表示，市府已逐步建立行道樹管理制度，工程施工範圍內的樹木均會依樹齡與身分標示定期健檢，並將「能移植就不移除」納入原則，兼顧都市建設與樹木保存。他指出，部分早期栽植如木棉、板根樹，因飛絮或外觀問題已不再列入選項；現有行道樹方面，市府已優先完成珍貴樹木的普查建檔，後續將擴及一般樹種，全面涵蓋新北市7萬多株行道樹，建立完整資料庫與健康檔案，以利長期維護與風險管理。

風險 行道樹

