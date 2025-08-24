快訊

麻衣揭「豪門婚姻內幕」！僅維持1年半甜蜜 王泉仁出門上班再沒回家

德雷克海峽規模7.5地震 郭鎧紋示警：強震變多 1事直接影響台灣

抗發炎、保護心血管 營養師分享吃櫻桃9大健康功效

聽新聞
0:00 / 0:00

五泰輕軌綜規三度送審 鐵道局揭通過關鍵：9月內完成初審

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
五泰輕軌將利用台64下方空間設F07站。模擬圖／新北捷運局提供
五泰輕軌將利用台64下方空間設F07站。模擬圖／新北捷運局提供

新北捷運五股泰山輕軌綜合規畫報告8月1日三度送審，鐵道局已在7日收到報告，並指若高公局接受跨越五股交流道段的「大型橋梁方案」，此案即可往下推進，預計9月4日收到書面回覆，並在9月內完成初審。

五泰輕軌增加經費後達513.96億，總長11.61公里，共設14座車站，經三重、蘆洲、五股及泰山。經費增加137億，新北捷運局解釋，主因在於營建物價上漲，及部分路線需與台64共線900公尺、跨越五股交流道，需配合公路局與高公局工程界面規範與維護需求，輕軌橋梁改採特殊鋼橋，經費便增59億。

新北捷運局指出，五泰輕軌正辦理綜合規畫、環境影響評估及都市計畫作業，其中綜規8月1日已第三次提報給交通部，環評部分由環境部6月召開初審會議，預計9月修正再送審，都計則在1月、5月向沿線4站地主開座談，並持續意見修正。

鐵道局長楊正君說，鐵道局7日已接收綜規修正報告，若高公局能接受新北市所提「大型橋梁方案」，案子即可往下推進；至於經費增加，只要說明合理並非無法處理，此案已送相關機關徵詢意見期限三周，預計9月4日收件，鐵道局將於9月內完成初審。

交通部常務次長林國顯則強調，五泰輕軌與台64線共構，系統必須與橋梁載重設計融合，且跨越五股高速公路，提醒新北市府應盡快與相關單位協商，建議先行處理。

立委洪孟楷說，雖因物價上漲與特殊鋼橋結構造價增加，但未來可串接環狀線、蘆洲線，並預留連接泰板線與機場捷運A5a，沿線結合五股、塭仔圳重劃區，串聯起更好的區域發展。

五泰輕軌路線圖。圖／新北捷運局提供
五泰輕軌路線圖。圖／新北捷運局提供
五泰輕軌將利用台64下方空間設F07站。本報資料照
五泰輕軌將利用台64下方空間設F07站。本報資料照

鐵道 輕軌 新北捷運

延伸閱讀

改善工程啟動！ 國1平面往五股泰山 提前於37K處靠右行駛外2車道

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

高鐵延伸宜蘭環評大會20日召開 鐵道局將公布資料釐清爭議

高鐵延伸宜蘭環評大會明召開 鐵道局：會釐清北宜直鐵與高鐵疑慮

相關新聞

台中新光三越927復業？ 市府：提前恢復使用計畫退回補正

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死悲劇，日前一度傳出有百貨廠商陸續接到新光三越通知，將在9月底復業。與先前不同的是，現...

審計報告點名新北行道樹風險 專家：問題不在樹種本身

審計報告點出新北行道樹栽植風險，認為部分樹種恐有竄根、不耐強風或飛絮等問題，影響安全並增加公帑賠償風險。專家則提醒，問題...

五泰輕軌綜規三度送審 鐵道局揭通過關鍵：9月內完成初審

新北捷運五股泰山輕軌綜合規畫報告8月1日三度送審，鐵道局已在7日收到報告，並指若高公局接受跨越五股交流道段的「大型橋梁方...

新北學子走入市集擺攤 10隊實戰競逐創業總決賽

為強化學生戰力，新北市教育局推動高中職學生的「New StartUp 創業挑戰賽」，今年攜手Good Days 好日市集...

抱石攀岩墜致骨折3年8起 議員提案訂北市版安全規範

有民眾在南港一家抱石攀岩館運動時，從高處墜落造成脊椎壓迫性骨折，民眾認為場館防摔設施未達安全標準，抱石護墊厚度不足；但業...

疑為房屋稅2.0新制遷出 北市今年已出走6.5萬人

北市府發現今年「脫北潮」加劇，前7個月人口都呈現負成長，其中2、3、5月各遷出1.1萬、1.8萬、1.2萬人，總計近4....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。