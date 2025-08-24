五泰輕軌綜規三度送審 鐵道局揭通過關鍵：9月內完成初審

新北捷運五股泰山輕軌綜合規畫報告8月1日三度送審，鐵道局已在7日收到報告，並指若高公局接受跨越五股交流道段的「大型橋梁方案」，此案即可往下推進，預計9月4日收到書面回覆，並在9月內完成初審。

五泰輕軌增加經費後達513.96億，總長11.61公里，共設14座車站，經三重、蘆洲、五股及泰山。經費增加137億，新北捷運局解釋，主因在於營建物價上漲，及部分路線需與台64共線900公尺、跨越五股交流道，需配合公路局與高公局工程界面規範與維護需求，輕軌橋梁改採特殊鋼橋，經費便增59億。

新北捷運局指出，五泰輕軌正辦理綜合規畫、環境影響評估及都市計畫作業，其中綜規8月1日已第三次提報給交通部，環評部分由環境部6月召開初審會議，預計9月修正再送審，都計則在1月、5月向沿線4站地主開座談，並持續意見修正。

鐵道局長楊正君說，鐵道局7日已接收綜規修正報告，若高公局能接受新北市所提「大型橋梁方案」，案子即可往下推進；至於經費增加，只要說明合理並非無法處理，此案已送相關機關徵詢意見期限三周，預計9月4日收件，鐵道局將於9月內完成初審。

交通部常務次長林國顯則強調，五泰輕軌與台64線共構，系統必須與橋梁載重設計融合，且跨越五股高速公路，提醒新北市府應盡快與相關單位協商，建議先行處理。

立委洪孟楷說，雖因物價上漲與特殊鋼橋結構造價增加，但未來可串接環狀線、蘆洲線，並預留連接泰板線與機場捷運A5a，沿線結合五股、塭仔圳重劃區，串聯起更好的區域發展。 五泰輕軌路線圖。圖／新北捷運局提供 五泰輕軌將利用台64下方空間設F07站。本報資料照

