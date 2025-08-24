快訊

麵包店偶遇「華語R&B教父」？爆紅蛋糕曝光 神還原六四分斜瀏海

麻衣揭「豪門婚姻內幕」！僅維持1年半甜蜜 王泉仁出門上班再沒回家

德雷克海峽規模7.5地震 郭鎧紋示警：強震變多 1事直接影響台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

台中新光三越927復業？ 市府：提前恢復使用計畫退回補正

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中新光三越目前已逐步展開拆卸圍籬中。圖／民眾提供
台中新光三越目前已逐步展開拆卸圍籬中。圖／民眾提供

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死悲劇，日前一度傳出有百貨廠商陸續接到新光三越通知，將在9月底復業。與先前不同的是，現有櫃姐已收到公司更為明確的復業訊息，因為連日期都有，櫃姐們都認為復業的時間近了。但是據市府都發局說，新光三越近日送出的「提前恢復使用計畫」因部分內容尚未完備，已退回新光補正，都發局會再審核通過後，經現場核實才准予復業。

新光三越資深女裝櫃姐說，最新收到的訊息是，新光三越定9月27日開幕，10月16日到11月9日周年慶，10月9日到10月13日則是周年慶提前預購。櫃姐說，她已預計9月中返回公司開秋冬服飾會議。公司會在25日前把貨送到新光，他們則在開幕前一天返回新光整理貨物並上架，做好復業準備。

也因為預計新光復業會對其他百貨造成衝擊，包括中友、廣三等百貨公司也密切注意台中新光三越的復業時間，並推出購物季和感謝季活動備戰，以拉住客人。

都發局今天表示，台中新光三越先前依「整體整建修復至可供使用計畫」進行修復整建作業，原計畫工期是到11月，後來申請變更到9月，各樓層的室內裝修和變更使用將須經專業技師簽證，依規修復，和第三公正單位確認，才能依規向都發局申請恢復使用。

不過，新光三越在提出「提前恢復使用計畫」時，因部分內容尚未完備，已退回新光補正。此計畫目前仍待都發局審核通過，就像建築物申請使用執照，雖然書面通過了，還要經過現場核實，最後才能准予復業和使用。

都發局長李正偉說，他們一定以公共安全第一為最高原則，因此須待整棟修復完工與符合各項法定程序後，才可申請恢復使用，並絕對以市民和消費等公共安全為第一考量。

延伸閱讀

新光三越台南小北店還沒開幕即遭冒名 業者立刻報案追究

台中新光三越復業穩步前行 強調安全層層把關面面守護

加強天然氣防護、培訓防災士 台中新光三越提升災害預防拚復業

新光三越台中中港店復業緊牽台中人的心 整建工程做了哪些事一次看

相關新聞

台中新光三越927復業？ 市府：提前恢復使用計畫退回補正

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死悲劇，日前一度傳出有百貨廠商陸續接到新光三越通知，將在9月底復業。與先前不同的是，現...

審計報告點名新北行道樹風險 專家：問題不在樹種本身

審計報告點出新北行道樹栽植風險，認為部分樹種恐有竄根、不耐強風或飛絮等問題，影響安全並增加公帑賠償風險。專家則提醒，問題...

五泰輕軌綜規三度送審 鐵道局揭通過關鍵：9月內完成初審

新北捷運五股泰山輕軌綜合規畫報告8月1日三度送審，鐵道局已在7日收到報告，並指若高公局接受跨越五股交流道段的「大型橋梁方...

新北學子走入市集擺攤 10隊實戰競逐創業總決賽

為強化學生戰力，新北市教育局推動高中職學生的「New StartUp 創業挑戰賽」，今年攜手Good Days 好日市集...

抱石攀岩墜致骨折3年8起 議員提案訂北市版安全規範

有民眾在南港一家抱石攀岩館運動時，從高處墜落造成脊椎壓迫性骨折，民眾認為場館防摔設施未達安全標準，抱石護墊厚度不足；但業...

疑為房屋稅2.0新制遷出 北市今年已出走6.5萬人

北市府發現今年「脫北潮」加劇，前7個月人口都呈現負成長，其中2、3、5月各遷出1.1萬、1.8萬、1.2萬人，總計近4....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。