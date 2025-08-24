東園少棒爭威廉波特總冠軍 北市府歡迎觀賽加油

台北市教育局今天表示，北市東園少棒今年海內外賽事亮眼，24日在威廉波特世界少棒錦標賽再摘國際組冠軍，25日凌晨3時將與美國組勝隊爭總冠軍，歡迎全民觀賽加油。

教育局指出，這次台北市東園國小少棒隊參賽威廉波特世界少棒錦標賽中，上次對上加勒比海代表隊時，先發投手劉韋亨以11次三振壓制對手打線，並在隊友打線支援下，以4比0完封比賽。

教育局進一步說，24日的關鍵戰，再度派出劉韋亨先發，在主投5.1局無失分及陳啟盛0.2局強力後援的帶領下，以1比0再次完封對手，拿下國際組冠軍。

教育局強調，東園國小少棒隊今年賽事成績特別亮眼，包含3月在謝國城盃全國少棒錦標賽中拿下冠軍，取得本次賽事代表權；4月更在全國國小棒球聯賽（硬式組）以7戰全勝之姿，一舉拿下首冠；如今闖進世界少棒錦標賽冠軍戰，將有機會以東園國小名義締造校史最佳紀錄，歡迎各界觀賽為台灣小將加油。

