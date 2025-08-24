快訊

新北學子走入市集擺攤 10隊實戰競逐創業總決賽

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
瑞芳高工學生將傳統工藝帶入現代生活。圖／新北教育局提供
為強化學生戰力，新北市教育局推動高中職學生的「New StartUp 創業挑戰賽」，今年攜手Good Days 好日市集，讓學生團隊走進市集擺攤，而總決賽將於10月20日登場，競逐總獎勵金9萬5千元。

教育局指出，本屆挑戰賽吸引9校23組團隊報名角逐，經過激烈遴選後，16隊晉級簡報模擬募資大會，最終再選出10強進入市集實戰，並安排「新創團隊市集實戰攻略」課程，由好日市集創辦人劉家卉親授產品定位、定價策略與顧客互動，她強調，走進專業市集，不只是銷售，更是一場與民眾對話、傳遞品牌故事的重要歷程。

在市集現場，學生團隊各展巧思。淡水商工「微電商團隊」鎖定二手服飾，以「買衣送衣」的創意策略抓住消費者目光。控制科的學生盧威宇突破害羞，鼓起勇氣開口招呼後，換來第一筆成交，與隊員們齊心完成創業初體驗。

瑞芳高工的「金工工坊」則傳承在地工藝，學生將礦區記憶化為金屬首飾與餐具，在市集中展現家鄉文化的溫度與光彩。

教育局表示，創業挑戰賽跨域結合青年局、經發局及大專院校育成中心，打造多元平台，讓學生從理論走向實務，體驗「顧客才是最嚴苛的評審」。

淡水商工學生利用二手服飾在電商平台及市集擺攤學習行銷。圖／新北教育局提供
