抱石攀岩墜致骨折3年8起 議員提案訂北市版安全規範

有民眾在南港一家抱石攀岩館運動時，從高處墜落造成脊椎壓迫性骨折，民眾認為場館防摔設施未達安全標準，抱石護墊厚度不足；但業者主張符合現行規範非場館疏失，導致無法啟動保險理賠，雙方沒有共識。

北市議員游淑慧接獲陳情表示，現行法規對攀岩場館的安全管理及消費者權益保障明顯不夠。她也去查了許多現行法規和過去糾紛和法院判例，發現目前台灣各縣市對於攀岩館的安全設置規範，要不規範不明、要不只採最低安全標準；導致發生糾紛時，常常各說各話，讓消費者得不到足夠的安全保障。

至於台北市體育局的管理問題，游淑慧說，不但沒有北市的明確設置規範，且在參考山岳協會標準時，還只採「最低標準」，以本次事故為例，她和受傷民眾都認為防摔抱石墊厚度不夠。場館採用的是厚度30公分的防摔墊，體育局回覆參考中華民國山岳協會「運動攀登安全手冊」抱石場防摔抱石墊應有30至50公分厚。

游說，體育局認為，業者只要設最低30公分就合格。但材質、軟硬度、使用年限等關鍵安全要素，都沒有有明確規定。

游淑慧說，進一步查詢資料，發現近三年內北市共發生8起攀岩場事故，傷勢幾乎都是骨折，嚴重程度不一。2020年，內湖也曾發生一起重大意外，甚至造成攀岩者不幸過世。一位女工程師於訓練過程中自15公尺高墜落，造成顱內與胸腔出血，最終不幸身亡，二審判決業者須賠償家屬142萬餘元。然而，一條寶貴的生命，又豈能如此彌補？

她已提案，請北市體育局於6個月內研擬並制定北市版的攀岩館設置及安全管理規範，應從防摔設備標準、器材檢測、場館管理等仔細考量、明確規範，除了可強化場館安全管理機制，也在發生相關使用爭議的時候，能明確責任歸屬，保障市民運動安全。

在法規尚未完善前，也呼籲業者應定期巡視檢查自己的安全設備，不要有「已符合最低安全標準」的僥倖；而民眾進行攀岩等極限運動時，也務必提高警覺、重視安全防護，才能快樂運動，健康平安。

體育局表示，目前體育局列管有18間公民營的攀岩抱石館，現均依照全國統一標準的行政院消保處「設施設備安全管理查核表」，定期進行實地查處，後續將再邀集相關專家學者，針對場館稽查表內容進行研商並妥適調整，務必保障使用者安全及消費權益。

