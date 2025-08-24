疑為房屋稅2.0新制遷出 北市今年已出走6.5萬人

北市府發現今年「脫北潮」加劇，前7個月人口都呈現負成長，其中2、3、5月各遷出1.1萬、1.8萬、1.2萬人，總計近4.3萬人，1至7月累計逾6.5萬人。民政局分析，應與中央制定房屋稅差別稅率2.0新制有關，強調6月後跌幅已縮小。

據統計，北市今年1至7月共遷入3萬2117人，但遷出達6萬5550人，減少3萬3433人，已經超過去年一整年減少的3萬0146人。

今年1至7月北市人口持續外流，1月淨遷徒為負2140人；2月負6619人，3月負1萬2026人。4月人口遷出稍趨緩，淨遷徒負1783人；5月又飆升，負7553人；6月又趨緩，負1517人；7月淨遷徒負1831人。

台北市居住成本及生活物價高，近10年人口遷入都是負成長，今年前7個月又有大量人口遷出；民政局認為，中央房屋稅2.0新制要求必須設戶籍的規定，兩者似乎有關聯。

民政局分析，中央制定房屋稅差別稅率2.0新制，住家用房屋新增須有本人、配偶或直系親屬設籍條件，才能適用自住稅率1.2%或1.0%，否則將依非自住稅率3.2%至4.8%課稅。部分人的房產在外縣市，只好把家中成員遷入。

新房屋稅率設籍期限是在今年4月25日，因此2、3月出現第一波人口急遽流失的「帳面現象」。之後中央考量民眾不諳規定，宣布延長設籍至6月2日，因此5月遷出又飆升，6、7月後趨緩。

市府表示，為因應人口流失問題，積極推動各種生育獎勵政策，希望讓育兒家庭能留在台北，也成功讓北市去年生育率睽違5年後再度破「1」，成為六都唯一新生兒人數正成長的城市；同時也再推出友善屋源措施，希望減少租屋族在北市設籍的障礙，打造宜居台北。

商品推薦