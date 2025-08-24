聽新聞
北市科技執法誤判增 依交管也挨罰

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市現有74個科技執法路口，但誤判情勢仍未減，北市警方今年6月定審核辦法，強化執法品質。本報資料照片
北市現有74個科技執法路口，但誤判情勢仍未減，北市警方今年6月定審核辦法，強化執法品質。本報資料照片

北市強化科技執法，但誤判情勢仍未減，「申訴後撤銷」案件數持續攀升，去年289件，今年光上半年305件就已超越去年，甚至有人服從交管指揮行駛，也被誤罰。警方表示，今年6月已訂審核規定，管控執法品質。

北市現有74個科技執法路口，今年上半年裁罰已近32萬件，也近去年總和，議員詹為元上月接獲陳情，民眾父親某日交通尖峰遇義警、交管人員指揮，要他跨越車道和停止線靠右行駛，一個月後卻收到「不依標誌標線號誌指示行駛」罰單，但行車記錄器和路口監視器影像早覆蓋，沒法舉證申訴。

詹為元直言，民眾若遇科技執法誤判或誤罰，只能在罰單送達後申訴，若寄送時程過長，相關影像佐證恐怕早已刪除，救濟權益形同虛設。建議警局應制定統一規範，於有交警、義警人力交管期間，科技執法應即時暫停或自動排除判讀，而非待開單後再由民眾申訴撤銷。

民眾認為，應延長科技執法路口影像的存檔時間，若遇到類似爭議案件可有影像供調閱，保障民眾權益；也建議交管人員指揮時，應留存相關紀錄提報警察機關備查，於科技執法舉發成案前可主動排除。

北市交通警察大隊指出，今年6月訂定科技執法違規案件審核稽查管理作業規定，持續要求各分局落實員警審核、主管覆核及案件查核等機制，確實管控執法品質。員警於設備系統後端審核，檢視民眾違規採證影像時，若查有民眾因員警或義交指揮致遭系統偵測違規，將主動排除。

交大指出，科技執法設備系統採AI運算，辨識車輛行經位置、時間與現場道路標線，透過系統自動判斷違規行為、路徑，目前可由各警分局於執行交通疏導管制勤務時，如上下午尖峰交通崗、路跑、聚眾、遊行及遶境等，依程序排除特定時段及路口科技執法交通違規案件，避免衍生執法爭議。

