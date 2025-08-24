北市老警車執勤 議員：員警添風險

現行警車有7年以上且行駛里程逾12.5萬公里或滿15年才能汰換的全國統一規定，但議員認為，北市因市區距離短，警員多騎機車，難達里程門檻，導致高齡車輛「硬撐」上路，甚至肇事。北市警局允諾會向警政署反映。

北市大安警分局員警本月7日凌晨駕駛服役逾14年的巡邏車，疑似煞車失靈，失控撞上大樓門柱，玻璃門遭震碎，也波及民眾受傷。

議員曾獻瑩指出，北市警局現有汽車約1097輛、機車4156輛，機車數量是汽車的4倍，許多勤務仰賴機車，導致警車里程數成長有限，汽車因臨檢與酒駕取締多為長時間怠速，加上戶外停放，加速零件老化，難符合汰換標準。去年實際汰換並購入的汽車僅有11輛，每年平均汰換數更是不到20台。

曾獻瑩說，有大量高齡車輛持續服勤，基層員警反映，往往要等到事故發生後才送修或報廢，執勤風險因此無形加劇。

警局指出，大安分局員警的巡邏車自撞事故案，肇事原因由交通警察大隊調查中，但該車尚未達汰換標準，因車頭撞損，暫無法使用，將於調查肇事原因後修復。

警局指出，曾建議警政署修正有關警用車輛汰換標準，警政署回應將等行政院主計總處調查共同性費用編列基準修正意見時，適時反映修正，警局也會再加強宣導及教育員警駕車安全訓練。

