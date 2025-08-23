學校水電費改由地方支出 侯友宜：中央不補助新北就自行承擔
行政院近日表示，「財劃法」修正通過後，學校水電費將由地方政府自行支出。對此，新北市長侯友宜今回應，強調「一切以學生權益為最優先」，即便中央不補助，新北市也會全力承擔，確保學生受教權益不受影響。
侯友宜表示，學生的需求與權益應擺在第一位，不應因中央政策調整而受損。他強調：「中央不承擔補助水電費，那新北就自己來承擔。我們絕對會把學生的權益放在最優先，好好照顧學生。中央不照顧，我們就自己來照顧。」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言