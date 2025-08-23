學校水電費改由地方支出 侯友宜：中央不補助新北就自行承擔

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜強調，即便中央不補助，新北市也會全力承擔，確保學生受教權益不受影響。本報資料照
行政院近日表示，「財劃法」修正通過後，學校水電費將由地方政府自行支出。對此，新北市長侯友宜今回應，強調「一切以學生權益為最優先」，即便中央不補助，新北市也會全力承擔，確保學生受教權益不受影響。

侯友宜表示，學生的需求與權益應擺在第一位，不應因中央政策調整而受損。他強調：「中央不承擔補助水電費，那新北就自己來承擔。我們絕對會把學生的權益放在最優先，好好照顧學生。中央不照顧，我們就自己來照顧。」

