河海音樂季大都會公園登場 雙舞台5萬人次嗨翻

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜出席新北大都會公園舞台欣賞樂團演出，與民眾熱情互動，一起享受河海音樂獨有的魅力。圖／新北市觀旅局提供
新北市長侯友宜出席新北大都會公園舞台欣賞樂團演出，與民眾熱情互動，一起享受河海音樂獨有的魅力。圖／新北市觀旅局提供

2025新北市河海音樂季進入最高潮，今天在三重新北大都會公園登場，高爾宣OSN、宇宙人、Ozone等11組人氣歌手與樂團輪番開唱，雙舞台設計讓樂迷盡情「跑台」，現場吸引至少5萬人席地而坐，共享夏日音樂盛會。

新北市長侯友宜到場與市民同樂，他表示，新北大都會公園是全台最受歡迎的綠地公園，不僅有熊猴森樂園，也有多元休閒設施，每年河海音樂季更是亮點活動，「大家聽熱門音樂、聽熟悉的老歌，阿公阿嬤、爸爸媽媽帶著孩子同聚一堂，享受家庭和樂的音樂饗宴，真的很棒。」侯友宜並特別提到，今年邀請韓國cotoba樂團跨海演出，展現河海音樂季的多元國際魅力。

今天大舞台由靈魂沙發、cotoba、icyball冰球樂團、宇宙人、Ozone與高爾宣OSN接連開唱，小舞台則由安吉、貝克小姐、斑恩、琳誼與魏嘉瑩帶來演出，現場更安排學生團體表演，展現河海音樂季對獨立音樂與青年創作的支持。

觀旅局表示，今年音樂季現場除了音樂演出，還有超過10攤特色市集進駐，包含窯烤披薩、煙燻烤肉、雪酪冰淇淋、芒果糯米飯、酸種三明治、皮蛋麵及涼拌滷味等美食，讓樂迷在音樂與美食之間一次滿足。

明天將迎來音樂季最後壓軸，邀請理想混蛋、康士坦的變化球、好樂團、Crispy脆樂團等多組新興樂團演出，市府邀請民眾相約大都會公園，共度熱鬧的音樂派對。

2025新北市河海音樂季進入最高潮，今天在三重新北大都會公園登場，現場吸引至少5萬人次同歡。圖／新北市觀旅局提供
2025新北市河海音樂季進入最高潮，今天在三重新北大都會公園登場，現場吸引至少5萬人次同歡。圖／新北市觀旅局提供
2025新北市河海音樂季進入最高潮，今天在三重新北大都會公園登場，現場吸引至少5萬人次同歡。圖／新北市觀旅局提供
2025新北市河海音樂季進入最高潮，今天在三重新北大都會公園登場，現場吸引至少5萬人次同歡。圖／新北市觀旅局提供
現場進駐多樣豐富的市集美食，新北市長侯友宜也至攤位體驗。圖／新北市觀旅局提供
現場進駐多樣豐富的市集美食，新北市長侯友宜也至攤位體驗。圖／新北市觀旅局提供
2025新北市河海音樂季進入最高潮，今天在三重新北大都會公園登場，現場吸引至少5萬人次同歡。圖／新北市觀旅局提供
2025新北市河海音樂季進入最高潮，今天在三重新北大都會公園登場，現場吸引至少5萬人次同歡。圖／新北市觀旅局提供

