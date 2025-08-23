聽新聞
0:00 / 0:00
河海音樂季大都會公園登場 雙舞台5萬人次嗨翻
2025新北市河海音樂季進入最高潮，今天在三重新北大都會公園登場，高爾宣OSN、宇宙人、Ozone等11組人氣歌手與樂團輪番開唱，雙舞台設計讓樂迷盡情「跑台」，現場吸引至少5萬人席地而坐，共享夏日音樂盛會。
新北市長侯友宜到場與市民同樂，他表示，新北大都會公園是全台最受歡迎的綠地公園，不僅有熊猴森樂園，也有多元休閒設施，每年河海音樂季更是亮點活動，「大家聽熱門音樂、聽熟悉的老歌，阿公阿嬤、爸爸媽媽帶著孩子同聚一堂，享受家庭和樂的音樂饗宴，真的很棒。」侯友宜並特別提到，今年邀請韓國cotoba樂團跨海演出，展現河海音樂季的多元國際魅力。
今天大舞台由靈魂沙發、cotoba、icyball冰球樂團、宇宙人、Ozone與高爾宣OSN接連開唱，小舞台則由安吉、貝克小姐、斑恩、琳誼與魏嘉瑩帶來演出，現場更安排學生團體表演，展現河海音樂季對獨立音樂與青年創作的支持。
觀旅局表示，今年音樂季現場除了音樂演出，還有超過10攤特色市集進駐，包含窯烤披薩、煙燻烤肉、雪酪冰淇淋、芒果糯米飯、酸種三明治、皮蛋麵及涼拌滷味等美食，讓樂迷在音樂與美食之間一次滿足。
明天將迎來音樂季最後壓軸，邀請理想混蛋、康士坦的變化球、好樂團、Crispy脆樂團等多組新興樂團演出，市府邀請民眾相約大都會公園，共度熱鬧的音樂派對。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言