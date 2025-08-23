中央不補助學校電費引爭議 北市府再轟：北市綠民代要繼續護航？

針對地方首長質疑中央不補助學校電費經費，行政院今指台北市明年會分到的統籌分配稅款，增加至少444億元，絕對足夠支應。北市府則反問，綠營民代要繼續護航中央、砍北台市民的福祉嗎？

行政院發言人李慧芝今日表示，地方制度法第18條、第19條，以及國民教育法第8條明定，轄區內的學校經費是地方政府的職責，中央政府視需要補助，而當中央財政有能力時，也是對地方教育經費大力支持。

李慧芝指出，因為「新版財劃法」，明年度各地方政府獲得的統籌分配稅款，總數將會大幅增加4165億元，台北市明年會分到的稅款估計會超過1140億元，比今年度增加至少444億元，也就是多了快64％，絕對足夠支應轄區內學校水電費的基本支出。

台北市政府副發言人葉向媛表示，中央總預算比去年更多4282億，所謂「多拿錢就該多做事」，卻只看到行政院選擇違法刪去地方一般性補助款後，再度選擇刪除給全台孩子的校園電費補助，北市府表達強烈抗議。

葉向媛表示，當行政院選擇砍該給孩子的補助，吳思瑤委員卻選擇批評受害的台北市，難道是嫌台北市民拿太多預算、市民該幫中央繳帳單？

葉向媛指出，過去幾年台北市所獲統籌分配款以及補助款排名六都倒數時，市民看不到民進黨民代為台北抱不平；現在國會修法讓地方政府增加預算，民眾卻看到行政院卻拿錢不做事、還要再從地方政府手中摳錢，而民進黨的民代沒有站在市民這邊、反而護航中央拿刀砍向給孩子的補助，相信民眾不會認同。

葉向媛說，行政院只說統籌分配款、而沒說的真相是中央還在一刀刀砍向民眾的權益。中央在違法刪一般性補助後，補助辦法也成黑箱，將衝擊到包含捷運在內等關鍵首都建設，以北市主計處6月記者會時的推估，可能讓台北每年增加200億的負擔，請問吳思瑤委員要繼續護航中央砍臺北市民捷運與其他建設的福祉嗎？