古亭河濱兒童遊戲場大升級 8月23日起施工改道
北市水利處表示，古亭河濱公園將於114年8月23日至115年3月20日進行「古亭河濱公園兒童遊戲場暨周邊設施整建工程」。施工期間，工區內之自行車道及人行道將暫時封閉，請市民朋友留意交通指引，提前改道。
水利處工務科表示，這次整建工程包含新建兒童遊戲場，讓不同年齡層孩童都能安心遊玩；新增眺景廣場與眺景坐階，提供遊客休憩與觀賞河岸風光的新據點；新設沖洗區則方便民眾活動後簡易清潔；同時針對園區地坪與照明進行全面改善，提升行走安全與夜間視覺舒適度。此外，也將重新鋪設瀝青混凝土鋪面，改善通行品質，整體改善園區機能與景觀品質。
水利處表示，施工期間，工區內之自行車道及人行道將暫時封閉，無法通行。為維護通行動線順暢，水利處將設置明顯的改道指引與施工告示，提醒自行車騎士與行人留意改道資訊，改行鄰近河岸側道路通行，並避免誤闖施工範圍。
