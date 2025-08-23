快訊

影／漁人碼頭煙火秀明晚最終場 河兩岸淡水八里都有交通管制

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀前2場吸引超過10萬人參與，警方出動空拍機觀察人潮散場情形，發現有些人為了趕捷運而奔跑，萬一跌倒容易受傷或引發踩踏混亂，建議循序跟著人群移動切勿奔跑。圖／警方提供
「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀前2場吸引超過10萬人參與，警方出動空拍機觀察人潮散場情形，發現有些人為了趕捷運而奔跑，萬一跌倒容易受傷或引發踩踏混亂，建議循序跟著人群移動切勿奔跑。圖／警方提供

淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀最終場將於明晚登場，屆時河兩岸淡水、八里仍有多項交通疏導管制措施，由於活動會場停車空間有限，警方呼籲民眾盡量搭乘大眾交通運輸工具前往，散場時慢慢走，注意行的安全。

前2場煙火秀吸引超過10萬人參與，淡水警分局出動空拍機觀察人潮散場情形，場面非常壯觀，但也發現有些人為了趕捷運而奔跑，萬一跌倒容易受傷或引發踩踏混亂，建議循序跟著人群移動切勿奔跑。

明天漁人碼頭將禁止腳踏車進入（含牽行），周邊 YouBike租借站暫停借還車，沙崙路設有臨時停放區。會場內停車位含小型車400格、機車460格，滿場時將依序開放觀海路至淡海路口、沙崙海水浴場及濱海路三段臨時停車區。活動結束後，車輛分三階段由第二出口統一放行，經觀海路、淡海路、中正路、濱海路、淡金路離場。

利用大眾運輸建議由捷運紅樹林站轉乘淡海輕軌，或於淡水站搭乘紅26公車前往，亦可沿金色水岸步行至漁人碼頭，沿途欣賞河畔美景。

八里左岸方面，建議搭乘公車至十三行博物館站，步行前往十三行文化公園及周邊空間欣賞。開車民眾請注意不可進入北堤沙灘，下午4時起封閉博物館路202巷及挖子尾路口，待人潮散場才會開放。

車輛建議停放文化公園停車場，步行約7分鐘可抵沙灘觀賞位置，若周邊公有停車場滿場時，請依交管人員指揮停至博物館路邊停車格或停六平面停車場。

此外，煙火施放時段車輛行經台61線、台64線快速道路，切勿減速、臨停或逗留路肩，警方會加強巡邏取締，違者可處3千元以上6千元以下罰鍰。

「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀最終場將於明晚登場，屆時會場周邊有多項交通疏導管制措施。圖／警方提供
「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀最終場將於明晚登場，屆時會場周邊有多項交通疏導管制措施。圖／警方提供
「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀最終場將於明晚登場，屆時八里左岸也有多項交通疏導管制措施。圖／警方提供
「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀最終場將於明晚登場，屆時八里左岸也有多項交通疏導管制措施。圖／警方提供
「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀最終場將於明晚登場，屆時會場周邊有多項交通疏導管制措施。圖／警方提供
「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀最終場將於明晚登場，屆時會場周邊有多項交通疏導管制措施。圖／警方提供
「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀最終場將於明晚登場，前2場吸引超過10萬人參與，警方出動空拍機觀察人潮散場情形，場面非常壯觀。圖／警方提供
「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀最終場將於明晚登場，前2場吸引超過10萬人參與，警方出動空拍機觀察人潮散場情形，場面非常壯觀。圖／警方提供

