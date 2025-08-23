新北2起撕毀公投選票 2女遭裁罰

新北市新店區今傳出2起撕毀公投選票案，1名婦人因蓋錯公投票，一時緊張場撕毀，1女蓋完罷免選票，發現還有1張公投選票，不知該如何處理，直接在圈票處內撕毀公投票，經投開票所選務人員發現通報警方處置，警詢後2人都遭移送新北市選舉委員會裁罰。

今天上午11時15分新店區寶中路65巷內第2254號投開票所發生撕毀公投票案，84歲劉姓婦人因蓋錯公投票，一時緊張將公投選票撕毀，經投開票所選務人員發現通報警方處置。

今天中午12時37分在新店區粗坑里花園五路第2371號投開票所，52歲陳姓女子於投票時發現多領一張選票，因一時緊張不知如何處理，直接在圈票處內將公投選票撕毀，經投開票所選務人員發現通報警方處置。